Técnico do Sub-20 do São Paulo explica transições para o profissional e projeta Copinha

Allan Barcellos, técnico do Sub-20 do São Paulo, falou com a imprensa durante o Media Day da Copa São Paulo de Futebol Júnior que aconteceu em Cotia. O treinador deu detalhes sobre a preparação dos jogadores, além de trazer pontos importantes como transições para o profissional e a relação com a comissão técnica de Hernán Crespo na Barra Funda.

O São Paulo foi o último campeão da Copinha, após vencer a final de 2025 em cima do Corinthians. Além disso, Allan carrega uma temporada de destaque, com título na Copa do Brasil Sub-20 e uma semifinal no Campeonato Paulista da categoria. O treinador falou sobre o protagonismo recente do Tricolor nas competições de base.

- Chegar em finais é muito importante porque além do protagonismo desses atletas tem o protagonismo de formação da Instituição, o São Paulo sempre foi protagonista nas categorias de base e vem mantendo isso em excelência chegando nas finais e alcançando alguns títulos. Obviamente vão ter finais que não conseguiremos o objetivo principal por méritos dos adversários ou equívocos nossos e aprendizados nossos enquanto comissão técnica e Instituição -contou.

- Chegar em finais é sempre muito bom e importante pra todo mundo e isso nos fortalece enquanto unidade, equipe, mas também como jogador, indivíduo, aconteceu a mesma coisa ano passado com a Copa do Brasil e nos fortaleceu muito enquanto unidade, equipe, para a Copa São Paulo. Isso nos aproxima de conquistas e performance, mas não garante a performance nem o título, mas, sem dúvida, a gente tá muito preparado, o título ajudou mais uma vez, a derrota no Campeonato Paulista nos ajuda enquanto aprendizado e a gente tá preparado pra tentar se aproximar mais uma vez desse bicampeonato - completou.

Allan Barcellos conquistou algumas taças pelas categorias de base do São Paulo (Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

Transição de jogadores para o profissional

Allan Barcellos também projetou o processo de transição dos atletas da base para o elenco profissional do São Paulo ao longo da temporada. Entre os convocados para a Copinha, há uma mescla de gerações, com jogadores como Nícolas Bosshardt e Paulinho, que já tiveram experiências com categorias mais velhas, dividindo espaço com atletas mais jovens, nascidos em 2009.

- A comissão técnica de Hernán Crespo já esteve em Cotia, assim como aconteceu anteriormente com a comissão de Luis Zubeldía. Da mesma forma, integrantes da base também costumam ir à Barra Funda com frequência. Quando o Allan não consegue comparecer, um auxiliar técnico ou um coordenador faz esse contato, justamente para manter o alinhamento no processo de transição dos atletas. Quando a comunicação presencial não é possível, os três profissionais, todos com ampla experiência na formação de jogadores, mantêm contato constante para alinhar o trabalho - contou.

O treinador destacou ainda o desafio logístico do calendário, já que o Tricolor estreia na Copa São Paulo no dia 4 de janeiro, enquanto o time profissional inicia o Paulistão no dia 11. Diante desse cenário, Allan não descartou a possibilidade de "emprestar jogadores" ao elenco principal, caso haja necessidade, reforçando a importância de manter o alinhamento entre base e profissional.

- Nessas situações, avaliações individuais dos atletas também são realizadas e compartilhadas com o departamento profissional. Esse material serve de apoio para reduzir o gargalo existente na transição entre base e profissional e para tornar a comunicação entre as áreas cada vez mais eficiente - completou.

Confira o grupo do São Paulo na Copinha

Grupo 19

Real Soccer-SP x Independente-AP – 4 de janeiro, 8h45

São Paulo x Maruinense-SE – 4 de janeiro, 11h

Independente-AP x São Paulo – 7 de janeiro, 15h

Real Soccer-SP x Maruinense-SE – 7 de janeiro, 17h15

Maruinense-SE x Independente-AP – 10 de janeiro, 16h15

Real Soccer-SP x São Paulo – 10 de janeiro, 18h30