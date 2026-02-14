Equilíbrio e adaptação: as missões de Martín Anselmi com o Botafogo

O Botafogo vive momento complicado quanto ao que tem à disposição no elenco comandado por Martín Anselmi, e isso vai demandar ainda mais trabalho nesse início de trajetória. O técnico argentino tem algumas missões para fazer a equipe não sair dos trilhos e recuperar a confiança.

continua após a publicidade

➡️ Conmebol define arbitragem dos jogos de Botafogo e Bahia na pré-Libertadores

➡️ Entenda o planejamento do Botafogo para jogo na altitude pela Libertadores

Em primeiro lugar, o equilíbrio em campo — ainda que com o plantel claramente desequilibrado pela dificuldade financeira da SAF de John Textor no momento. Perda de peças, dificuldade em estabelecer o padrão e poucas saídas quando retirado da zona de conforto.

continua após a publicidade

É um Botafogo que está sendo moldado para ter a bola, controlar as ações e agredir o adversário. Fora dessas condições nos últimos quatro jogos, a equipe mostrou deficiências a serem aprimoradas no que diz respeito à parte tática. Tudo, claro, dificultado pelo elenco curto e com baixas importantes, como as de Marçal, Santi Rodríguez, Tucu Correa e Chris Ramos.

Adaptação

Em meio a tal cenário, Anselmi precisa se adaptar ao que tem. Ainda que longe das críticas por parte da torcida alvinegra, que tem Textor como principal alvo, o argentino busca uma resposta em campo.

continua após a publicidade

Isso inclui a disposição das peças. Jordan Barrera, atacante de origem, já vem treinando como meio-campista. Pelos lados, Nathan foi outro deslocado para atuar como ala, assim como Lucas Villalba, outro que, no dia a dia do Lonier, apesar de ser extremo de origem, treina também como ala.

Lucas Villalba já estreou com a camisa do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Depois de um mês, Anselmi pode, finalmente, contar com os reforços contratados: Ythallo, Johan Hernández, Wallace Davi e Villalba. Ainda que sejam figuras distantes das figuras de protagonismo, aumentam a opção. A missão, agora, é extrair o potencial das novas caras.

O início de trabalho do Alvinegro indicava um curto prazo muito promissor, com um estilo de jogo agradável. Isso, rapidamente, se transformou em instabilidade ao longo dos 90 minutos com clara queda de produção.

Próximos compromissos do Botafogo

O Glorioso volta a campo neste domingo (15), às 17h30 (de Brasília), no Niltom Santos, para o clássico com o Flamengo válido pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Logo após a partida, o restante da delegação — dez jovens já viajaram — irá para a Bolívia, onde enfrentará o Nacional Potosí, na altitude de 4.000 metros, pela ida da segunda fase da Libertadores.

➡️ Aposte nos jogos do Fogão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal!