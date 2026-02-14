Fluminense x Bangu: informações de venda de ingressos
Times se enfrentam pelas quartas de final do Campeonato Carioca
O Fluminense iniciou na quarta-feira (11) o período de check-in para sócios interessados na partida contra o Bangu, válida pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O confronto será disputado na próxima segunda-feira (16), às 18h (de Brasília), no Maracanã. A venda para o público geral começa neste sábado (14).
O acesso ao estádio será feito exclusivamente por biometria facial em todos os setores. Torcedores que ainda não realizaram o cadastro devem fazê-lo previamente pelo site da Bepass antes do check-in ou da compra do ingresso. Também é obrigatório informar CPF na aquisição das entradas, tanto online quanto nos pontos físicos.
Os valores variam conforme setor e plano de sócio. No setor Sul, os ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). No Leste Inferior, os preços são de R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Já no Oeste, os bilhetes custam R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia). O setor visitante (Norte) terá ingressos a R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). O espaço Maracanã Mais, com serviço de buffet, custa R$ 600.
As vendas pela internet seguem até o intervalo da partida. Haverá comercialização presencial apenas na segunda-feira (16), em pontos específicos, incluindo o Maracanã. O clube também disponibiliza estacionamento no Estádio Célio de Barros, com valores a partir de R$ 60 para sócios.
Calendário de vendas para Fluminense x Bangu
Sócios
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família / Pacote Futebol – 11/02 (quarta-feira), às 10h
- Arquiba 75% / Pacote Jogos – 12/02 (quinta-feira), às 10h
- Arquiba Raiz – 12/02 (quinta-feira), às 18h
- Guerreiro – 13/02 (sexta-feira), às 10h
Vendas em fluminense.futebolcard.com
Público Geral e resgate de gratuidade: 14/02 (sábado), às 10h
- Vendas para torcida do Fluminense: futebolcard.com
- Vendas para a torcida visitante: futebolcard.com
- Gratuidades para a torcida do Fluminense: gratuidade-fluminense.futebolcard.com
- Gratuidades para a torcida visitante: gratuidade-visitante.futebolcard.com
Encerramento das vendas pela internet: 16/02 (segunda), ao fim do primeiro tempo da partida
