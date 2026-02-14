Botafogo registra 44 jogadores para disputa da pré-Libertadores
Alvinegro joga na altitude contra o Nacional Potosí
- Matéria
- Mais Notícias
O Botafogo definiu a relação de atletas para a disputa da fase prévia da Libertadores. Ao todo, 44 jogadores foram incluídos na lista enviada à Conmebol para a segunda fase do torneio continental. A estreia será na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Nacional Potosí, na Bolívia.
Fluminense x Botafogo no Maracanã lidera público da 3ª rodada do Brasileirão
Futebol Nacional
Jogos do Carioca durante o Carnaval terão policiamento especial
Futebol Nacional
A história de Carlito Rocha, o começo da superstição do Botafogo
Lancepédia
➡️ Fluminense x Botafogo no Maracanã lidera público da 3ª rodada do Brasileirão
Sem anunciar reforços nas últimas semanas, o clube optou por não utilizar as vagas extras de inscrição provisória — a entidade permite a inclusão de até cinco nomes adicionais nesse formato. A lista contempla atletas do elenco principal e jovens formados nas categorias de base.
Parte do grupo já está em território boliviano. Um grupo de nove jogadores desembarcou na Bolívia na manhã da sexta-feira (13). Os atletas Christian Loor, Léo Linck, Gabriel Abdias, Kadu, Kauan Toledo, Kauã Cruz, Marquinhos, Bernardo Valim e Wallace Davi treinarão até segunda-feira, dois dias antes do duelo, enquanto aguardam o restante do plantel.
A estratégia do Botafogo é iniciar a adaptação de atletas mais jovens às condições da altitude de Potosí, onde a partida será realizada a 3.967 metros acima do nível do mar. O restante do elenco deve embarcar na segunda-feira, após o clássico contra o Flamengo.
Confira os 44 inscritos na pré-Libertadores:
1. Raul
2. Vitinho
3. Ythallo
4. Mateo Ponte
7. Artur
8. Danilo
9. Chris Ramos
10. Montoro
11. Matheus Martins
13. Alex Telles
14. Jordan Barrera
15. Bastos
16. Nathan Fernandes
19. Arthur Cabral
20. Alexander Barboza
21. Fernando Marçal
22. Neto
23. Santiago Rodriguez
24. Léo Linck
25. Allan
28. Newton
30. Joaquín Correa
31. Kaio
32. Rhyan Luca
34. Gabriel Pereira
36. Gabriel Abdias
37. Kadir Barría
39. Arthur Izaque
40. Cristhian Loor
42. Kadu
44. Riquelme
45. Caio Valle
47. Miguel Caldas
48. Arthur Novaes
49. Felipe Januário
54. Kauã Cruz
55. Wallace Davi
57. Matheusinho
59. Kauan Toledo
64. Marquinhos
67. Jhoan Hernández
69. Samuel Alves
77. Lucas Villalba
80. Bernardo Valim
Botafogo de olho no clássico
A delegação composta por jogadores do grupo principal viajará logo após a partida contra o Flamengo, que acontecerá no domingo (15), às 17h30, pela fase quartas de final do Campeonato Carioca. O planejamento já prevê a dificuldade para chegar a Potosí.
O Botafogo fará uma primeira viagem para Sucre, a 2.800 metro de altitude e a cerca de 150 km de Potosí. De lá, como não há aeroporto, precisará de deslocamento em picapes 4x4 em viagem que pode chegar a 3h de duração, e isso deve acontecer somente no dia do jogo O desgaste é o principal inimigo do Alvinegro para o desafio na Bolívia.
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal!
➡️ Aposte nos jogos de Botafogo na Libertadores!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias