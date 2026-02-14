Botafogo registra 44 jogadores para disputa da pré-Libertadores

O Botafogo definiu a relação de atletas para a disputa da fase prévia da Libertadores. Ao todo, 44 jogadores foram incluídos na lista enviada à Conmebol para a segunda fase do torneio continental. A estreia será na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Nacional Potosí, na Bolívia.

Sem anunciar reforços nas últimas semanas, o clube optou por não utilizar as vagas extras de inscrição provisória — a entidade permite a inclusão de até cinco nomes adicionais nesse formato. A lista contempla atletas do elenco principal e jovens formados nas categorias de base.

Parte do grupo já está em território boliviano. Um grupo de nove jogadores desembarcou na Bolívia na manhã da sexta-feira (13). Os atletas Christian Loor, Léo Linck, Gabriel Abdias, Kadu, Kauan Toledo, Kauã Cruz, Marquinhos, Bernardo Valim e Wallace Davi treinarão até segunda-feira, dois dias antes do duelo, enquanto aguardam o restante do plantel.

A estratégia do Botafogo é iniciar a adaptação de atletas mais jovens às condições da altitude de Potosí, onde a partida será realizada a 3.967 metros acima do nível do mar. O restante do elenco deve embarcar na segunda-feira, após o clássico contra o Flamengo.

Confira os 44 inscritos na pré-Libertadores:

1. Raul

2. Vitinho

3. Ythallo

4. Mateo Ponte

7. Artur

8. Danilo

9. Chris Ramos

10. Montoro

11. Matheus Martins

13. Alex Telles

14. Jordan Barrera

15. Bastos

16. Nathan Fernandes

19. Arthur Cabral

20. Alexander Barboza

21. Fernando Marçal

22. Neto

23. Santiago Rodriguez

24. Léo Linck

25. Allan

28. Newton

30. Joaquín Correa

31. Kaio

32. Rhyan Luca

34. Gabriel Pereira

36. Gabriel Abdias

37. Kadir Barría

39. Arthur Izaque

40. Cristhian Loor

42. Kadu

44. Riquelme

45. Caio Valle

47. Miguel Caldas

48. Arthur Novaes

49. Felipe Januário

54. Kauã Cruz

55. Wallace Davi

57. Matheusinho

59. Kauan Toledo

64. Marquinhos

67. Jhoan Hernández

69. Samuel Alves

77. Lucas Villalba

80. Bernardo Valim

Botafogo de olho no clássico

A delegação composta por jogadores do grupo principal viajará logo após a partida contra o Flamengo, que acontecerá no domingo (15), às 17h30, pela fase quartas de final do Campeonato Carioca. O planejamento já prevê a dificuldade para chegar a Potosí.

O Botafogo fará uma primeira viagem para Sucre, a 2.800 metro de altitude e a cerca de 150 km de Potosí. De lá, como não há aeroporto, precisará de deslocamento em picapes 4x4 em viagem que pode chegar a 3h de duração, e isso deve acontecer somente no dia do jogo O desgaste é o principal inimigo do Alvinegro para o desafio na Bolívia.

