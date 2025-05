O Ceará empatou em 0 a 0 com o Santos na última segunda-feira (12), no Allianz Parque, pela oitava rodada do Brasileirão 2025. Com o resultado, o Alvinegro subiu uma posição e retornou ao G6 do torneio, que dá vaga na fase preliminar da Copa Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Sexto colocado, o Vovô soma 12 pontos na competição. Dez foram conquistados em casa, em triunfos contra Grêmio (2 a 0), Vasco (2 a 1) e Vitória (1 a 0) e no empate com o São Paulo (1 a 1). Como visitante, os dois pontos aconteceram em igualdades diante de RB Bragantino (2 a 2) e Santos (0 a 0).

O Ceará pode subir no máximo uma posição na próxima rodada. A equipe precisa derrotar o Sport e torcer para que o Fluminense, quinto colocado com 13 pontos, perca ou empate diante do Juventude, em Caxias do Sul (RS). O Cruzeiro, que abre o G4 com 16 pontos, ainda não pode ser alcançado pelo time de Léo Condé.

continua após a publicidade

Ceará em partida contra o Santos pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Willian Machado fala de lance decisivo em jogo do Ceará

O zagueiro Willian Machado, que protagonizou um lance decisivo no final da partida contra o Peixe, falou sobre o momento. O atleta foi expulso em campo ao dividir bola e, após revisão, seu vermelho foi retirado.

— Foi um lance capital, último lance, praticamente. Vi o jogador deles invadindo a área e procurei fazer o corte. Minha interpretação do lance, na hora, foi perfeita. Foi no limite. Consegui atingir a bola antes de atingir ele. Parabenizar também a arbitragem do Felipe [Fernandes de Lima], que teve coragem - comentou.

continua após a publicidade

Agenda do Ceará

Após a igualdade, o Ceará volta a campo pela Série A no próximo sábado (17), diante do Sport, na Arena Castelão. Depois disso, o clube retorna ao Allianz Parque para encarar o Palmeiras, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil, no dia 22. Na ida, o Alvinegro perdeu por 1 a 0.