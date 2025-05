Fluminense estreia no Brasileirão Sub-17 com base campeã em 2024

Atual campeão do Brasileirão Sub-17, o Fluminense inicia sua trajetória em busca do tricampeonato com uma base remanescente do título de 2024 e dois campeões com a Seleção Sub-17. A estreia será nesta terça-feira (13), às 15h, contra o Bragantino, no Centro de Performance e Desenvolvimento de Atibaia (SP).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Oito dos atletas que levantaram a taça na temporada passada defendem o título pelo Tricolor. Os destaques são o lateral-direito Arthur Ryan e o meia Naarã Lucas, campeões do Sul-Americano Sub-17 com a Seleção Brasileira. Além deles, Ruan Sales, Daniel Moura, William, Daniel Bruno, Caio Henriques e Sonny Anderson completam a lista.

Veja os destaques do time sub-17 do Fluminense

Naarã Lucas

Naarã Lucas em partida pelo Fluminense (Foto: Leonardo Brasil/FFC)

Começando pelo meia Naarã Lucas, de 17 anos, que assinou seu primeiro contrato profissional com o Fluminense em 2024, com vínculo válido até maio de 2027. Nascido no Rio de Janeiro, o jovem atleta chegou ao clube com seis anos de idade, no futsal, e aos nove foi para Xerém treinar no campo.

continua após a publicidade

Embora jogue como um camisa 10 no Flu, o atleta já foi acionado como centroavante em algumas ocasiões, possuindo um faro de gol que veio de berço. Isso porque seu pai, Milson Ferreira, era atacante e jogou no Botafogo, tendo ainda passagens pelo futebol chinês, australiano e saudita. No título da Seleção Sub-17 no Sul-Americano, Naarã jogou com a camisa 9.

Na temporada passada, alcançou um feito impressionante ao marcar seis vezes na vitória por 18 a 0 sobre o Paraty em jogo válido pelo Torneio Guilherme Embry Sub-16. Ainda foi camopeão invicto da Copa Olaria Sub-16 e, em 2023, foi convocado para a Seleção Sub-15.

continua após a publicidade

Arthur Ryan

Arthur Ryan em campo pelo Fluminense (Foto: Leonardo Brasil/FFC)

Outro destaque do time é o lateral-direito Arthur Ryan, nascido em Arapiraca (AL). O atleta chegou à Xerém em 2018, quando tinha nove anos. Assim como seu companheiro, o lateral assinou seu primeiro contrato profissional em 2024, com vínculo até maio de 2027.

Visto como um lateral habilidoso, levantou a taça da Copa Olaria Sub-16 e compôs o elenco campeão invicto da Copa do Brasil Sub-17 na temporada passada. Em 2025, conquistou, ao lado de Naarã e Wesley Natã, o título do Sul-Americano Sub-17 com o Brasil.

Em mais um fato curioso em comum com o companheiro de time, seu pai, Simão, também foi jogador de futebol. Em 2000, foi campeão do Alagoano com o ASA de Arapiraca.