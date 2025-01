O meia-atacante Marcos Paulo acertou com o Boavista e será o grande nome da equipe no restante da disputa do Campeonato Carioca. O jogador, ex-Fluminense e São Paulo, rescindiu contrato com o Atlético de Madrid, da Espanha, e assinou por três anos com o time de Saquarema.

continua após a publicidade

Vale lembrar que o Boavista se tornou uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no fim do ano passado. Com maior investimento, o clube buscava uma grande contratação para o Cariocão. Depois de se frustrar na negociação com Vagner Love, a equipe acertou com Marcos Paulo em transferência tocada pelo diretor-executivo Diego Cope.

➡️ Jogador deixou o Atlético-MG por estar ‘cansado’ do futebol brasileiro

Apesar de não ter feito sucesso na última passagem pelo futebol brasileiro, com a camisa do São Paulo em 2023, Marcos Paulo ainda era um nome visado no mercado. Segundo apuração do Lance!, em dezembro do ano passado, o ex-Flu conversava com a diretoria do Vasco.

continua após a publicidade

Marcos Paulo: de destaque no Flu a decepção no Atleti

Marcos Paulo era um dos destaques da "Geração de Ouro" da base do Fluminense, onde jogou ao lado de atletas como Luiz Henrique, Martinelli, João Pedro e André. No time profissional, o atleta foi peça importante na fuga do rebaixamento em 2019. No ano seguinte, o atacante assumiu a camisa onze e foi um dos principais nomes da equipe, terminando a temporada como vice-artilheiro do elenco.

O sucesso fez o Atlético de Madrid desembolsar nove milhões de euros pela sua contratação, sacramentada em 2021. No entanto, não conseguiu espaço no clube espanhol e acumulou empréstimos para Famalicão (Portugal), Mirandés (Espanha), São Paulo e RWDM (Bélgica).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Marcos Paulo, de 23 anos, tinha claro o desejo de retornar ao Brasil para um clube onde pudesse atuar com regularidade. Na passagem pelo time belga, a mais recente da sua carreira, fez apenas dois jogos, nos quais totalizou somente 18 minutos.