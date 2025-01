Walter acerta com novo clube para 2025; veja fotos e vídeos

Jogador com passagens marcantes no futebol brasileiro, o atacante Walter acertou com um novo clube para 2025. No início do mês, ele começou a treinar no Guarany, time da Segunda Divisão do Alagoano, e precisou negociar com a diretoria por algumas semanas até ser contratado nesta quinta, para disputar a Copa Alagoas.

- Graças a Deus, deu tudo certo e hoje estou fechado com o Guarany Alagoano. E quero agradecer aí também a parceria com o Instituto Idesne, nosso patrocinador master. Estamos fechados e, se Deus quiser, agora é estrear bem. Obrigado Jorginho (presidente do clube) por tudo, obrigado por essa parceria também - disse Walter.

A ideia de Walter, ex-Goias, Fluminense, Inter e Athletico, é chamar a atenção nesse torneio alagoano, que envolve clubes da primeira e segunda divisões do estado, para buscar oportunidade até na Série B do Campeonato Brasileiro.

Walter faz dieta e diz que mudou de vida em Alagoas

No início do ano, em segunda semana de treino pelo Guarany Alagoano, Walter declarou, em entrevista à "TV Gazeta", que vem seguindo uma dieta rigorosa, baseada em frutas. Recentemente, ele afirmou que 22 quilos e espera emagrecer mais dez para entrar em forma.

- Eu cortei o refri e o biscoito recheado também, que é uma bomba muito grande. Mudei minha vida totalmente. A minha meta é baixar dos 100 (quilos), que aí começam as coisas boas, e chegar a 95, 96, aí o Walter foca para chegar a 100%. Mas depois o meu foco é chegar a 93, 94, é difícil, mas nada é impossível. Depois de tudo que eu passei, agora 10 quilos, 11 quilos, vão ser de boa - explicou Walter.

O atacante atuou pela última vez no dia 9 de setembro do ano passado, quando defendeu o Rolim de Moura, pela Segunda Divisão do Rondoniense.

Confira fotos:

Walter durante treino do Guarany Alagoano (Foto: Reprodução)

