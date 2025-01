O Palmeiras acertou a contratação por empréstimo de Kauã Lira, um dos destaques do Criciúma na atual edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha). O vínculo será válido até o término da próxima edição do torneio, no início de 2026.

O acordo foi confirmado pelo presidente do Tigre, Valter Minotto, que não informou os valores da negociação, mas afirmou que o empréstimo do meio-campista possui uma opção de compra fixada em contrato.

- O Palmeiras exerceu 10% de compra. Ele vai ficar até o fim da Copa São Paulo de 2026. O Palmeira querendo exercer a compra, ele deposita um valor considerável para o Criciúma. Então, quando veio a proposta, foi boa para o Criciúma - afirmou o presidente em entrevista ao "Ge".

No Criciúma desde a última temporada, Kauã Lira marcou cinco gols e deu duas assistências nesta edição da Copinha. O clube catarinense, inclusive, fez sua melhor campanha na história da competição, sendo eliminado apenas nas semifinais pelo São Paulo.

Palmeiras acertou a contratação por empréstimo do meia Kauã Lira (Foto: José Luis Silva/Ag. Paulistão)

