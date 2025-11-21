Clube da Série B critica CBF pela escalação de Raphael Claus para jogo decisivo

O Clube do Remo divulgou nesta sexta-feira (21) uma nota oficial manifestando forte insatisfação com a escolha do árbitro FIFA Raphael Claus para apitar a partida contra o Goiás, marcada para domingo (23), no Mangueirão, pela última e decisiva rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

No comunicado, o clube paraense afirma que a designação preocupa pela "trajetória de péssimas arbitragens" de Claus em jogos do Remo, apontando que o árbitro já teria causado "graves prejuízos no passado recente". Em um momento em que o time briga diretamente pelo acesso, a diretoria entende que a escolha gera insegurança e põe em dúvida a lisura da disputa.

O Remo solicitou formalmente à CBF esclarecimentos sobre os critérios utilizados na escalação da equipe de arbitragem para o confronto, destacando que transparência e imparcialidade são essenciais em uma rodada decisiva.

- Entendemos que a transparência e a segurança da arbitragem são fatores essenciais para garantir a lisura da competição - diz trecho da nota.

O clube também convocou sua torcida a apoiar o time com serenidade e respeito, reforçando que o ambiente do jogo deve se manter equilibrado e dentro dos valores históricos da instituição.

Confira a nota do Remo

Disputa acirrada pelo acesso

A partida de domingo tem caráter decisivo para as pretensões do Remo na Série B. O clube ocupa a 6ª posição com 59 pontos, mesma pontuação da Chapecoense, 5ª colocada. O Goiás, adversário direto, é o 4º com 61 pontos. Além das equipes, Athletico-PR e Criciúma também estão na briga pelas três vagas restantes para a elite do futebol brasileiro.

