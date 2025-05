Clube da Série A demite técnico na oitava rodada do Brasileirão

A oitava rodada do Brasileirão fez mais uma vítima. Neste domingo (11), mais um técnico da primeira divisão nacional foi demitido. Fábio Mathias, agora ex-comandante do Juventude, foi desligado do comando técnico.

No sábado (10), o Juventude foi goleado por 5 a 0 para o Fortaleza no Estádio Presidente Vargas, no estado do Ceará. O time já tinha sido goleado por 6 a 0 pelo Flamengo na quarta rodada e vinha de 4 derrotas e 1 empate nos últimos cinco jogos do campeonato.

Depois da última goleada, a pressão externa aumentou e a diretoria do Jaconero optou por demitir Fábio Mathias, que estava no clube desde 2024. Pelo Juventude, foram 26 jogos, em 2024 e 2025, com 12 vitórias.

Confira o comunicado oficial do Juventude

Como foi a goleada do Fortaleza, que ocasionou a demissão de mais um técnico na Série A

Precisando de uma vitória para virar a chave de vez na Série A do Brasileirão, o Fortaleza começou a partida pressionando e abriu o placar logo cedo. Pochettino cruzou e Lucero subiu no primeiro poste para marcar pela décima vez na temporada.

O Tricolor quase ampliou com Ávila, que acertou chute de três dedos e viu a bola passar perto da trave. Depois, Marcão defendeu tentativa de Lucas Sasha. Após escanteio, Breno Lopes finalizou de primeira e mandou para fora.

Dominando as ações, o Fortaleza ainda teve chance em cobrança de falta de Pochettino, que foi defendida por Marcão. Pouco inspirado, o Juventude somou apenas uma finalização em toda a primeira etapa.

Na volta para o 2º tempo, o Fortaleza seguiu pressionando o adversário. Pochettino finalizou de fora da área, Marcão defendeu e, no rebote, Lucero acertou o travessão. Na sequência, o goleiro defendeu conclusão de Breno Lopes.

O Leão ampliou em uma saída veloz. Lucero recebeu e acionou Marinho, que passou pela marcação e encobriu Marcão. Breno Lopes dividiu com a marcação e balançou as redes quando a bola estava perto de ultrapassar a linha.

Precisando do resultado, o Juventude tentou se lançar mais ao ataque nos minutos finais, mas não teve eficácia. O Fortaleza ampliou com Pochettino, Lucero e Calebe, em noite de grande atuação da equipe. Assim, o time cearense deixou a zona de rebaixamento.