Atlético-MG x Fluminense: retrospecto no Brasileirão

O duelo entre Atlético-MG e Fluminense é um dos encontros mais tradicionais e equilibrados do futebol brasileiro. Com histórias ricas, torcidas apaixonadas e elencos que já contaram com alguns dos maiores nomes do esporte nacional, as duas equipes protagonizam uma rivalidade marcada por jogos intensos, vitórias expressivas e momentos inesquecíveis ao longo das edições do Campeonato Brasileiro. O Lance! te conta tudo sobre Atlético-MG x Fluminense pelo Brasileirão.

Desde a primeira vez que se enfrentaram na principal competição nacional, Atlético e Fluminense mostraram que esse é um confronto de forças equivalentes. Embora o Galo leve vantagem no número total de vitórias, o Tricolor das Laranjeiras também construiu capítulos importantes na história do duelo, especialmente quando atua diante de sua torcida no Rio de Janeiro.

Seja no Mineirão, no Maracanã ou em outros palcos que receberam as partidas ao longo das décadas, o equilíbrio se faz presente nas estatísticas. A constância de empates, a troca de vitórias nos diferentes estádios e a alternância de domínio em fases distintas do Brasileirão tornam este confronto um verdadeiro clássico interestadual.

Neste artigo, você confere o retrospecto completo entre Atlético-MG e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Veja os números gerais, o desempenho de cada time como mandante, as maiores goleadas, os resultados mais frequentes e as principais curiosidades que envolvem este duelo histórico.

As equipes já se enfrentaram 65 vezes pelo Campeonato Brasileiro, com vantagem do Atlético-MG, que venceu 26 partidas. O Fluminense triunfou em 18 confrontos, enquanto 21 jogos terminaram empatados.

Atlético-MG x Fluminense pelo Brasileirão

Retrospecto geral no Brasileirão

Jogos: 65 Vitórias do Atlético-MG: 26 (40%) Empates: 21 (32%) Vitórias do Fluminense: 18 (28%) Gols do Atlético-MG: 99 (média de 1,52 por jogo) Gols do Fluminense: 84 (média de 1,29 por jogo)

Atlético-MG como mandante

O Galo costuma se impor jogando em casa. Nos 33 jogos disputados como mandante, foram 18 vitórias, com apenas 5 derrotas e 10 empates.

Vitórias do Atlético-MG: 18 (55%)

18 (55%) Empates: 10 (30%)

10 (30%) Vitórias do Fluminense: 5 (15%)

Maiores vitórias do Atlético-MG em casa:

5x2 (Brasileirão 2018)

4x1 (Brasileirão 2015)

3x0 (Brasileirão 2003 e 2007)

Fluminense como mandante

No Maracanã e outros palcos cariocas, o Fluminense tem ligeira vantagem. Em 32 jogos, venceu 13 vezes, empatou 11 e perdeu 8.

Vitórias do Fluminense: 13 (41%)

13 (41%) Empates: 11 (34%)

11 (34%) Vitórias do Atlético-MG: 8 (25%)

Maiores vitórias do Fluminense em casa:

5x1 (Brasileirão 2010)

Curiosidades e recordes de Atlético-MG x Fluminense

Maior invencibilidade do Atlético-MG: 11 jogos

11 jogos Maior invencibilidade do Fluminense: 6 jogos

6 jogos Séries de derrotas (Atlético-MG): até 3 consecutivas

até 3 consecutivas Séries de derrotas (Fluminense): até 3 consecutivas

Resultado mais comum: