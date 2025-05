Atitude de Breno Lopes em Fortaleza x Juventude viraliza

O Fortaleza venceu o Juventude por 5 a 0, neste sábado (10), no Estádio Presidente Vargas, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Durante a partida, uma atitude do atacante Breno Lopes viralizou nas redes sociais. O caso aconteceu no momento do segundo gol da vitória tricolor no confronto.

O lance se originou com uma arracanda do atacante Marinho. O camisa 11 carregou a bola até a pequena área e finalizou a jogada com um toque por cima do goleiro Marcão. Contudo, antes da bola cruzar o plano de gol, Breno Lopes surgiu para tocar e concluiu a jogada.

O gesto do camisa 26 do Fortaleza viralizou nas redes sociais. Pouco tempo depois do tento, diversos internautas repercutiram a atitude do atleta, que foi "julgado" por ter roubado o gol do companheiro. Veja a repercussão abaixo:

Passeio do Fortaleza

Em campo, a equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda atropoleu o Juventude. Além do gol de Breno Lopes, o Leão também marcou com Lucero (2), Calebe e Pochettino. Com o resultado, o Fortelaza somou mais três pontos no Brasileirão e alcançou a momentaneamente a nona posição.

Por outro lado, o Juventude permaneceu com sete pontos e pode terminar a oitava rodada na zona de rebaixamento. Isso dependerá dos outros resultados da rodada. Mirassol, Vitória e Santos são clubes que podem ultrapassar o clube alviverde.

