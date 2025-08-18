Chapecoense bate Paysandu e assume terceira posição na Série B

A Chapecoense venceu o Paysandu por 2 a 0, na tarde deste domingo (17), na Arena Condá, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os gols da vitória da equipe catarinense foram marcados pelo lateral-direito paraguaio Walter Clar.

Com a vitória, a equipe de Chapecó entrou no G-4 da competição, com 37 pontos. O triunfo colocou o time catarinense na terceira colocação na tabela. A derrota deixou o Paysandu na penúltima posição na tabela de classificação, com 21 pontos.

Walter Clar foi o grande nome da partida. O jogador marcou os dois gols do triunfo da Chape. O primeiro foi assinalado aos 19 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o paraguaio ampliou aos 10 minutos, garantindo o triunfo dos catarinenses.

O próximo compromisso da Chapecoense será na próxima sexta-feira (22), 19h (de Brasília), contra o Athletic, em São João Del Rey, no interior de Minas Gerais. Já o Paysandu vai enfrentar o Operário, domingo (24), às 16h (de Brasília), em Belém, no Pará.

Ferroviária bate Atlético-GO fora de casa

Na outra partida disputada neste domingo, a Ferroviária bateu o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Os visitantes venceram por 3 a 1, assumindo décima posição na tabela, com 29 pontos. Os goianos ocupam o 13º lugar, com 27. Edson Lucas, Ricardinho e Carlão, de pênalti, marcaram para os paulistas. Lelê descontou para os donos da casa.

A vitória foi a terceira seguida do clube de Araraquara. No dia 24 deste mês, a Ferroviária recebe o Volta Redonda, em casa, enquanto o Atlético-GO vai tentar se recuperar diante do Cuiabá, no mesmo dia, na Arena Pantanal. Os jogos são válidos pela 23ª rodada da Série B.

A rodada da Série B terá mais duas partidas nesta segunda-feira: Volta Redonda e CRB, no Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro, e Athletic e Criciúma, na Arena Sicredi, em Minas Gerais. Na terça-feira (20), a rodada vai se encerrar com Operário-PR e Avaí, no Estádio Germano Krüger.

