Com classificação do Flamengo, Libertadores terá quinta final seguida com clube carioca
A classificação do Rubro-Negro é a sétima final consecutiva com presença brasileira
- Matéria
- Mais Notícias
O domínio do Rio de Janeiro na Copa Libertadores segue impressionante. Com a classificação do Flamengo nesta quarta-feira (29), o futebol carioca assegurou presença em sua quinta final consecutiva do torneio continental, uma marca que reforça o protagonismo recente dos clubes da cidade.
Relacionadas
- Fora de Campo
Flamengo usa Vini Jr e Virginia para comemorar vaga na final da Libertadores
Fora de Campo30/10/2025
- Fora de Campo
Ex-Flamengo e Palmeiras, Paulo Nunes crava resultado do Alviverde contra LDU
Fora de Campo30/10/2025
- Flamengo
Rossi descarta status de ídolo no Flamengo e celebra vaga na final da Libertadores
Flamengo30/10/2025
➡️ Flamengo faz história em Avellaneda, se classifica e busca feito inédito na Libertadores
A sequência começou em 2021, com o Flamengo perdendo para o Palmeiras em Montevidéu. No ano seguinte, o Rubro-Negro se redimiu ao vencer o Athletico-PR por 1 a 0, no Equador. Em 2023, o Fluminense conquistou seu primeiro título ao superar o Boca Juniors por 1 a 0 no Maracanã. Já em 2024, o Botafogo manteve o domínio carioca e levantou a taça ao bater o Atlético-MG por 3 a 1 na Argentina.
➡️ Não é o Rossi: jornal espanhol elege herói da classificação do Flamengo na Libertadores
A chegada do Rubro-Negro na final marca também a sétima presença consecutiva de um clube brasileiro na decisão da Libertadores. Antes da hegemonia carioca, o Palmeiras enfrentou o Santos em 2020 e o Flamengo encarou o River Plate em 2019. A última final sem brasileiros foi em 2018, quando o River se consagrou campeão sobre o seu rival Boca Juniors. Com três títulos nas últimas quatro edições, os clubes do Rio consolidam uma era de supremacia na América do Sul, combinando investimento, qualidade técnica e tradição em grandes decisões.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Adversário do Flamengo na final
O Flamengo retorna à decisão e aguarda o vencedor entre Palmeiras e LDU. O time equatoriano venceu o jogo de ida por 3 a 0, obrigando a equipe de Abel Ferreira a buscar uma difícil virada para chegar à final.
- Matéria
- Mais Notícias