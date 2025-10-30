Com classificação do Flamengo, Libertadores terá quinta final seguida com clube carioca

O domínio do Rio de Janeiro na Copa Libertadores segue impressionante. Com a classificação do Flamengo nesta quarta-feira (29), o futebol carioca assegurou presença em sua quinta final consecutiva do torneio continental, uma marca que reforça o protagonismo recente dos clubes da cidade.

Flamengo faz história em Avellaneda, se classifica e busca feito inédito na Libertadores

A sequência começou em 2021, com o Flamengo perdendo para o Palmeiras em Montevidéu. No ano seguinte, o Rubro-Negro se redimiu ao vencer o Athletico-PR por 1 a 0, no Equador. Em 2023, o Fluminense conquistou seu primeiro título ao superar o Boca Juniors por 1 a 0 no Maracanã. Já em 2024, o Botafogo manteve o domínio carioca e levantou a taça ao bater o Atlético-MG por 3 a 1 na Argentina.

Rossi foi o héroi da classificação do Flamengo na Argentina (Foto: Reprodução/Flamengo)

Não é o Rossi: jornal espanhol elege herói da classificação do Flamengo na Libertadores

A chegada do Rubro-Negro na final marca também a sétima presença consecutiva de um clube brasileiro na decisão da Libertadores. Antes da hegemonia carioca, o Palmeiras enfrentou o Santos em 2020 e o Flamengo encarou o River Plate em 2019. A última final sem brasileiros foi em 2018, quando o River se consagrou campeão sobre o seu rival Boca Juniors. Com três títulos nas últimas quatro edições, os clubes do Rio consolidam uma era de supremacia na América do Sul, combinando investimento, qualidade técnica e tradição em grandes decisões.

Adversário do Flamengo na final

O Flamengo retorna à decisão e aguarda o vencedor entre Palmeiras e LDU. O time equatoriano venceu o jogo de ida por 3 a 0, obrigando a equipe de Abel Ferreira a buscar uma difícil virada para chegar à final.