Flamengo faz história em Avellaneda, se classifica e busca feito inédito na Libertadores

AVELLANEDA (ARG) - O Flamengo é o primeiro finalista da Libertadores de 2025. A "Batalha de Avellaneda", que contou desde o início da partida com muita festa da torcida do Racing, teve um final feliz para os rubro-negros. Em um jogo aguerrido, o time de Filipe Luís segurou o empate por 0 a 0, após vitória no jogo de ida pelo placar de 1 a 0, e carimbou a vaga para a grande decisão em Lima, no Peru, o mesmo palco da conquista de 2019.

A noite de Libertadores teve todas as características que envolvem a grande competição, e um desfecho que remete aos últimos anos: mais um brasileiro na finalíssima.

Em campo, o time de Filipe Luís fez uma partida exemplar, principalmente pelo aspecto defensivo. Após a expulsão de Gonzalo Plata, o técnico conseguiu fazer com que sua equipe se adaptasse ao novo formato de jogo e se fechasse no campo de defesa, não dando espaço para os argentinos.

É verdade que o grande destaque rubro-negro foi o goleiro Rossi. Aliás, se não fosse ele, o Flamengo poderia ter caído na competição. Na fase anterior, contra o Estudiantes, o arqueiro já havia sido decisivo para a classificação e, agora, mais uma vez, faz o seu nome e caminha a passos largos para se tornar um grande ídolo do clube.

Grande festa

A torcida do Racing prometeu uma grande festa no El Cilindro, e cumpriu. Poucas vezes se viu um espetáculo nas arquibancadas como o da noite desta quarta-feira, com um verdadeiro show de pirotecnia. Em campo, a equipe argentina até tentou igualar a festa das arquibancadas, mas se encontrou com um grande adversário pela frente e não foi capaz de conquistar a vaga.

Grupo unido

Um ponto a se destacar na partida do Flamengo é o aspecto coletivo. Sim, coletivo pelo lado dos jogadores que atuaram, mas também pelos que não entraram em campo. A reportagem do Lance!, que esteve no El Cilindro, acompanhou de perto os bastidores dessa partida. Um ponto interessante é o apoio que os jogadores do banco de reservas dão aos que estão em campo. De La Cruz e Michael, por exemplo, que não vêm sendo utilizados por Filipe Luís, a todo momento ajudavam os companheiros, dando orientações na beira do gramado. O mesmo vale para o próprio Filipe, o auxiliar técnico Ivan e também Rodrigo Caio, ex-zagueiro do time carioca, que atualmente integra a comissão técnica.

Jogadores celebram classificação do Flamengo (Juan Mabromata/AFP)

Flamengo pode se tornar o primeiro brasileiro tetra da Libertadores

A classificação do Flamengo é uma grande conquista, alcançada com muito mérito da equipe carioca, que pode se tornar o primeiro time brasileiro a conquistar o tetracampeonato da Libertadores.

Do outro lado da chave, Palmeiras e LDU duelam nesta quinta-feira, em São Paulo. A equipe equatoriana venceu o primeiro jogo por 3 a 0 e chega com grande vantagem para garantir a passagem para Lima, no Peru.

