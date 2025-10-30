Ex-Flamengo e Palmeiras, Paulo Nunes crava resultado do Alviverde contra LDU
Comentarista apontou quem avança para grande final
Durante o programa "Segue o Jogo", o ex-jogador Paulo Nunes cravou que o Palmeiras vai conseguir a virada, após a derrota por 3 a 0 contra a LDU, no jogo de ida, e garantir a classificação para a grande final da Libertadores, contra o Flamengo.
Segundo o comentarista, indo para os pênaltis ou não, a qualidade da equipe comandada por Abel Ferreira vai decidir o segundo jogo das semifinais.
- Palmeiras se classifica, independentemente se é nos pênaltis ou no jogo normal. O Palmeiras vai virar esse jogo porque tem time melhor. A final é Flamengo e Palmeiras - cravou Paulo Nunes.
Após perder o primeiro jogo por 3 a 0, o Palmeiras conta com o apoio de seu torcedor para conseguir uma virada heroica contra a LDU, no Allianz Parque. As únicas ausências são o goleiro Weverton, que segue em recuperação de uma lesão na mão, assim como o atacante Paulinho e o volante Lucas Evangelista, que passaram por cirurgia após o Mundial de Clubes.
Diante disso, o técnico Abel Ferreira deve entrar em campo com: Carlos Miguel; Khellven (Giay), Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Bruno Fuchs (Aníbal Moreno), Andreas Pereira, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.
Flamengo aguarda o vencedor de Palmeiras x LDU
Com a classificação assegurada, o Flamengo aguarda o vencedor de Palmeiras x LDU, que se enfrentam nesta quinta-feira (30). Para chegar a grande final, o Verdão precisa construir um placar de três ou mais gols de diferença, contra a equipe equatoriana.
A grande decisão da Libertadores de 2025 acontece no Estádio Monumental de Lima, no Peru, no próximo dia 29 de novembro.
