imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Ex-Flamengo e Palmeiras, Paulo Nunes crava resultado do Alviverde contra LDU

Comentarista apontou quem avança para grande final

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/10/2025
06:10
Paulo Nunes falou sobre Flamengo e Ancelotti (Foto: Reprodução)
imagem cameraPaulo Nunes cravou a final da Libertadores (Foto: Reprodução)
Durante o programa "Segue o Jogo", o ex-jogador Paulo Nunes cravou que o Palmeiras vai conseguir a virada, após a derrota por 3 a 0 contra a LDU, no jogo de ida, e garantir a classificação para a grande final da Libertadores, contra o Flamengo.

Luis Roberto manda recado sobre Palmeiras x LDU durante Racing x Flamengo

Segundo o comentarista, indo para os pênaltis ou não, a qualidade da equipe comandada por Abel Ferreira vai decidir o segundo jogo das semifinais.

- Palmeiras se classifica, independentemente se é nos pênaltis ou no jogo normal. O Palmeiras vai virar esse jogo porque tem time melhor. A final é Flamengo e Palmeiras - cravou Paulo Nunes.

Após perder o primeiro jogo por 3 a 0, o Palmeiras conta com o apoio de seu torcedor para conseguir uma virada heroica contra a LDU, no Allianz Parque. As únicas ausências são o goleiro Weverton, que segue em recuperação de uma lesão na mão, assim como o atacante Paulinho e o volante Lucas Evangelista, que passaram por cirurgia após o Mundial de Clubes.

Diante disso, o técnico Abel Ferreira deve entrar em campo com: Carlos Miguel; Khellven (Giay), Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Bruno Fuchs (Aníbal Moreno), Andreas Pereira, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

Flamengo aguarda o vencedor de Palmeiras x LDU

Com a classificação assegurada, o Flamengo aguarda o vencedor de Palmeiras x LDU, que se enfrentam nesta quinta-feira (30). Para chegar a grande final, o Verdão precisa construir um placar de três ou mais gols de diferença, contra a equipe equatoriana.

A grande decisão da Libertadores de 2025 acontece no Estádio Monumental de Lima, no Peru, no próximo dia 29 de novembro.

Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp

Taça Libertadores
Troféu da Libertaores (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

circulo com pontos dentroTudo sobre

