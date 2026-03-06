Flamengo: Jorginho projeta final com 'fator surpresa' contra o Fluminense

Jorginho representou o Flamengo como capitão na entrevista coletiva pré-final do Carioca, nesta sexta-feira (6). O volante abordou de forma bastante analítica o impacto imediato da troca no comando técnico do Flamengo às vésperas da decisão. O jogador destacou que a contratação do português Leonardo Jardim funciona como uma faca de dois gumes para o clássico contra o Fluminense.

Na visão do atleta, a mudança de treinador bagunça a preparação e as expectativas do adversário, mas, ao mesmo tempo, exige uma assimilação tática urgente do próprio elenco Rubro-Negro.

— Acredito que a chegada do Léo com certeza pode criar essa essa questão de dúvida no adversário, no que eles prepararam sempre com a gente, né? Então talvez possa ter uma pequena vantagem nisso. Mas ao mesmo tempo, como é novo para eles, também é novo pra gente. Então a gente tem que, obviamente, tentar se adaptar o mais rápido possível para as ideias que ele tem. E tentar fazer com que essas ideias sejam transferidas pro campo — ponderou o camisa 8.

Leonardo Jardim, novo técnico do Flamengo (Foto:Adriano Fontes/Flamengo)

Foco exclusivo nas quatro linhas

Em um momento de forte turbulência nos bastidores e pressão externa, o Jorginho fez questão de blindar o vestiário e traçar uma linha muito clara entre as decisões políticas da diretoria e as obrigações dos atletas. O volante deixou claro que o elenco não deve se desgastar com os problemas extracampo, ele cravou a sua posição profissional com bastante ênfase:

— Em questão, hã, como a diretoria lidou, isso é uma questão que a gente não, a gente tá aqui pra ajudar o futebol e não pra opinar nesse lado. A gente tem que se concentrar e não gastar energia com isso, e (sim) gastar energia no que realmente pode fazer a diferença dentro de campo pra gente poder ganhar os jogos. Essa é a minha opinião — finalizou.

Samuel Xavier, do Fluminense, e Jorginho, do Flamengo, em evento da final do Campeonato Carioca (Foto: Lance!)

➡️ Hegemonia Fla-Flu: dupla decide o Carioca pela sexta vez nos últimos sete anos

Fluminense x Flamengo decidem Carioca 2026 no Maracanã

Fluminense e Flamengo se enfrentam no domingo (8), às 18h (de Brasília), pela final do Campeonato Carioca. Em jogo único no Maracanã, quem vencer ficará com a taça de campeão. A expectativa é de um grande público. A venda dos ingressos começou na manhã desta quarta-feira.

