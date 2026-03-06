Jorginho avalia primeiras impressões sobre Jardim no Flamengo e enfatiza vestiário blindado

A troca de comando técnico no Flamengo, a poucos dias da final do Carioca, foi um dos assuntos mais abordados na coletiva de Jorginho, organizada pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj). Apresentado na terça-feira (3), Leonardo Jardim assumiu o posto deixado por Filipe Luís e comanda o Rubro-Negro na decisão.

Apesar dos poucos dias de trabalho com o elenco, o volante afirmou que já estão assimilando as ideias do novo treinador e avaliou positivamente o primeiro contato que tiveram com o português.

- A primeira impressão é muito boa. O Jardim tem as duas ideias bem claras, suas convicções. Então independente do resultado da final, acredito que nosso grupo já está recebendo bem as informações e acredita muito no trabalho dele. Espero que ele tenha o tempo necessário, a liberdade e a confiança de todo mundo para realizar um ótimo trabalho.

Treino do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Foto:Adriano Fontes/Flamengo)

Diante da semana conturbada na Gávea, Jorginho disse repetidamente que não comentaria sobre a forma como a diretoria lidou com a demissão de Filipe Luís. Deixando isso de lado, enfatizou a importância de não deixar esses assuntos entrarem no vestiário.

- O que a gente acredita que tem que fazer, a gente vai fazer. Agora é blindar o grupo e se unir cada vez mais, porque essas questões externas, se a gente deixar influenciar dentro do vestiário e do nosso grupo, que é maravilhoso, é onde poderiam começar os problemas. E nós queremos resolver isso. A união desse grupo é o que faz dele mais forte.

Parte dessa blindagem diz respeito à recuperação da confiança do time, que virá junto com uma melhora do desempenho. Jorginho reconheceu a pressão que entra em campo com a camisa do Flamengo e apontou a final do Carioca como uma oportunidade de virada de chave na temporada.

- Essa pressão é diária, não só por resultado, mas por performance e como você lida com as situações. A pressão, quando você joga no Flamengo, acaba sendo maior, então você tem que estar preparado para lidar com isso.

- Realmente seria um momento importante para ter essa virada de chave. A gente começa uma sequência de vitórias, para recuperar a confiança do grupo, o apoio da torcida. Seria um momento muito importante para dar uma guinada na nossa temporada.

Veja outras respostas de Jorginho, do Flamengo, na coletiva

A importância de conquistar o Carioca de 2026

- O trabalho é muito grande para levantar uma taça, independente da competição. E outra coisa é que, para você colocar uma foto sua dentro de um clube, para marcar a história do clube, você precisa estar lá com o troféu.

Impacto de não terem tido tempo de pré-temporada

- A pré temporada é fundamental. Quando você começa sem, você acaba sentindo. Isso não é uma desculpa, é um fato. Então quando começa sem, isso impacta na parte física dos atletas na temporada.

Sobre a dificuldade de enfrentar o Flamengo

- Acredito que tem muito mérito deles por tornarem isso difícil. E realmente, como ele falou, a gente não escolhe, a gente sempre entra com a nossa postura, nossa mentalidade e nossos princípios no jogo. Em grande parte dos jogos a gente consegue impor isso, outros não.

Jorginho defende final única

- Final deveria ser sempre um jogo só. É aquele momento especial que está todo mundo esperando. Você decidir ali e já sair com a taça, é mais especial. Na minha opinião tem uma energia diferente.

