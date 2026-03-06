O ídolo está de volta. O Botafogo anunciou nesta sexta-feira (6) a contratação de Júnior Santos, de 31 anos, que estava no Atlético-MG. O atacante retorna ao Glorioso em contrato de empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra prevista no acordo entre os clubes.

Júnior Santos foi vendido pelo Glorioso ao Galo no início de 2025, após se destacar nas campanhas dos títulos do Brasileirão e da Libertadores — com gol do título na final sobre a própria equipe mineira. Na época, a negociação girou na casa dos R$ 48 milhões.

Em Belo Horizonte, no entanto, a passagem foi aquém das expectativas. Contratado como a aquisição mais cara da história do clube, o atacante não conseguiu render o esperado dentro de campo e ainda enfrentou uma sequência de problemas físicos ao longo da temporada.

Foram três lesões diferentes que o afastaram por longos períodos, comprometendo sua sequência e desempenho. Com a camisa do Galo, Júnior Santos disputou apenas 28 partidas e marcou dois gols.

Nome de peso na história do Botafogo

No Botafogo, a história é diferente. Júnior Santos viveu os melhores momentos da carreira com a camisa alvinegra, conquistou títulos importantes e construiu forte identificação com a torcida. O atacante vê no retorno ao clube a oportunidade ideal para retomar o bom futebol.

Ao todo, são 115 partidas pelo Glorioso, com 28 gols marcados e nove assistências. Pelo clube carioca, conquistou a Copa Libertadores, sendo artilheiro da competição, o Campeonato Brasileiro e a Taça Rio.

