Classificação final do Brasileirão quebra escrita de 35 anos

Com o fim da 38ª e última rodada, neste domingo (8), o Brasileirão chegou ao fim e o destino dos 20 clubes foram traçados para a próxima temporada. O Bahia, em destaque, volta a se classificar para a Libertadores após 35 anos de jejum. A última participação do Tricolor no torneio continental aconteceu em 1989.

continua após a publicidade

➡️ Veja a classificação final do Campeonato Brasileiro

Na última partida da temporada, o Bahia venceu por 2 a 0 o Atlético-GO, com gols de Thaciano, ainda no primeiro tempo, e de Luciano Rodríguez, com um pênalti rasteiro no lado direito de Ronaldo, o goleiro do Dragão. Com o triunfo, o Tricolor somou 53 pontos na tabela e conquistou a tão aguardada vaga na Libertadores.

As conquistas, da Copa do Brasil pelo Flamengo e da Libertadores pelo Botafogo, abriram mais duas vagas na tabela do Brasileirão para os clubes se classificarem ao torneio continental, que foi exatamente o que o Bahia precisava para voltar a lutar pela Glória Eterna. Assim, o Tricolor coroou a campanha da temporada de 2024 com a conquista após 35 anos.

continua após a publicidade

Além do Bahia, sete clubes brasileiros também garantiram uma vaga na Libertadores de 2025. Dentre eles, estão: Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo e Corinthians.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte