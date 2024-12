O domingo (8) marca não somente a despedida do Grêmio na temporada, como também o último jogo de Pedro Geromel como jogador profissional. Diante do Corinthians, todavia, a partida não parece sair como planejada, já que o Timão abriu o placar justamente com um pênalti marcado pelo zagueiro.

No final da primeira etapa, Pedro Geromel derrubou Yuri Alberto dentro da área. O juiz necessitou do auxílio do árbitro de vídeo para assinalar a penalidade. Na batida, o camisa 9 do Timão não desperdiçou, abrindo o placar para o Timão.

Nas redes sociais, os torcedores tiveram um misto de sentimentos e reações. O nome do zagueiro foi amplamente comentado no X (antigo Twitter), onde a torcida comentou sobre o lance. Enquanto uns acham que a aposentadoria de Geromel é tardia, outros acreditam que foi azar.

Yuri Alberto abre o placar para o Corinthians contra o Grêmio (Foto: Liamara Polli/AGIF)

Veja reações

GRANDE DESPEDIDA COM PENALTI COMETIDO DO NOSSO PEDRO GEROMEL — kaua (@lukadzncic) December 8, 2024

despedida do Geromel, pênalti cometido por Geromel



Yuri artilheiro do Brasil — Paulo Junior 🫐 (@jnrbrgntn) December 8, 2024

Eu sempre vou lembrar do Geromel como um dos maiores ídolos do Grêmio. Ele merecia uma despedida mais digna, com um time organizado e bem treinado. — Marcos Padilha (@QuinhosMarcos) December 8, 2024

Geromel aposentando com um pênalti cometido kkkkkkk — João (@Jao_yabuki) December 8, 2024