Resultado interrompeu invencibilidade do Cruzeiro no campeonato

Sábado, 4 de maio de 2024. Em um duelo que carregava mais do que três pontos em disputa, o Atlético-MG entrou em campo pressionado em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro e, especialmente, em busca de redenção dentro de casa. No quarto clássico contra o Cruzeiro na nova Arena MRV, o Galo ainda não havia vencido — mas isso mudou em grande estilo. Com uma atuação avassaladora no primeiro tempo, o time comandado por Gabriel Milito goleou o maior rival por 3 a 0, com gols de Zaracho, Paulinho e Guilherme Arana, quebrando um incômodo jejum e incendiando a torcida alvinegra. O Lance! relembra o confronto de Atlético-MG x Cruzeiro no Brasileirão de 2024.

O dia em que o Galo goleou a Raposa: Atlético-MG x Cruzeiro no Brasileirão de 2024

A vitória na terceira rodada da competição não apenas recolocou o Atlético nos trilhos como deu confiança para o restante da temporada. A intensidade e organização do primeiro tempo lembraram os melhores momentos do time sob o comando do argentino Milito, com boas atuações individuais e coletivas. Já o Cruzeiro, que entrou em campo com várias mudanças promovidas por Fernando Seabra, foi dominado e pouco ameaçou. O resultado também freou o início animador da Raposa no campeonato.

Golaço de Zaracho e domínio total no primeiro tempo

A partida começou em ritmo acelerado. O Atlético-MG impôs sua pressão desde o apito inicial, e não demorou para transformar o volume de jogo em vantagem no placar. Aos 24 minutos, após uma troca de passes que durou mais de um minuto, Gustavo Scarpa cruzou da direita e encontrou Zaracho, que finalizou com estilo, de meia-bicicleta, abrindo o placar com um golaço. Apenas dois minutos depois, veio o segundo: Hulk finalizou forte da entrada da área, e Paulinho desviou para as redes, ampliando para 2 a 0.

O Cruzeiro até tentou responder com Matheus Pereira, mas Everson fez boa defesa. Aos 43, Rafa Silva assustou, mas a zaga atleticana afastou. Porém, antes do intervalo, o Galo ainda fez mais um. Aos 46 minutos, Arana arriscou de fora da área, e o goleiro Anderson aceitou. O lateral comemorou com o polêmico gesto do “choro”, provocando os cruzeirenses e repetindo o que já havia feito na final do Campeonato Mineiro.

Segundo tempo morno e festa da torcida

Com a vantagem consolidada, o Atlético-MG retornou do intervalo mais contido, controlando o ritmo da partida e administrando o resultado. Já o Cruzeiro, mesmo com as alterações promovidas por Seabra, encontrou dificuldades para furar o sistema defensivo alvinegro. A melhor chance foi de Rafael Elias, que chegou a balançar as redes, mas teve o gol anulado por impedimento. Barreal também tentou, mas Everson apareceu bem para defender.

Aos poucos, a torcida do Galo começava a comemorar a primeira vitória no clássico dentro da Arena MRV — uma marca simbólica que incomodava o torcedor. Antes do duelo, haviam sido dois triunfos da Raposa e um empate em três partidas no estádio. Com a goleada, o Atlético encerra esse incômodo tabu, vence pela primeira vez no Brasileirão e ganha moral para a sequência da temporada, que ainda inclui as oitavas de final da Libertadores.

Ficha técnica – Atlético-MG 3 x 0 Cruzeiro

Competição: Campeonato Brasileiro – Série A (3ª rodada)

Campeonato Brasileiro – Série A (3ª rodada) Data: 04 de maio de 2024 (sábado)

04 de maio de 2024 (sábado) Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Arena MRV, Belo Horizonte (MG) Público: 39.541 torcedores

39.541 torcedores Renda: R$ 2.151.652,52

R$ 2.151.652,52 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Ramon Abatti Abel (SC) Cartões amarelos: João Marcelo, Paulinho, Lucas Silva e Mauricio Lemos

Gols:

Atlético-MG: Zaracho (24’ 1T), Paulinho (26’ 1T), Guilherme Arana (46’ 1T)

Atlético-MG: Everson; Saravia, Jemerson (Mauricio Lemos), Battaglia (Igor Rabello), Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Gustavo Scarpa (Alisson), Zaracho (Igor Gomes); Hulk, Paulinho (Vargas).

Técnico: Gabriel Milito

Cruzeiro: Anderson; William, Neris (Gabriel Veron), João Marcelo, Marlon; Machado (Zé Ivaldo), Ramiro, Lucas Silva (Mateus Vital); Matheus Pereira, Rafa Silva (Rafael Elias), Arthur Gomes (Barreal).

Técnico: Fernando Seabra