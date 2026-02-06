São Paulo aposta em monitoramento avançado para antecipar lesões no elenco

O São Paulo tem adotado um protocolo diário para prevenir e antecipar eventuais problemas físicos nesta temporada. Com um departamento médico reestruturado, os jogadores passaram a ser submetidos a avaliações constantes.

O trabalho envolve mapeamentos físicos por meio de formulários, além de exames com ultrassom e avaliações diárias da fisiologia, nas quais os atletas relatam a qualidade do sono e possíveis dores, além de monitoramento constante no pós-treino.

Cientistas do esporte também acompanham de perto as cargas e o esforço de cada jogador, com o auxílio de dados de GPS durante as atividades. A partir dessas informações, é possível identificar se algum atleta ultrapassou limites físicos pré-estabelecidos. Quando isso acontece, novos exames são realizados.

Na temporada passada, o São Paulo viveu um cenário caótico no que diz respeito ao departamento médico. Ao todo, mais de 70 casos passaram pelo DM.

Mesmo após a reformulação, o clube optou por adotar um planejamento mais intenso e diário. Caso um jogador apresente sinais de sobrecarga, toda a dinâmica de trabalho é ajustada. Ainda em fevereiro, o São Paulo iniciou o ano com uma sequência pesada de compromissos. Nas últimas semanas, por exemplo, enfrentou clássicos consecutivos e duelos exigentes no Campeonato Brasileiro, como a estreia contra o Flamengo.

Antes do clássico contra o Santos, pelo Campeonato Paulista, Danielzinho e Calleri chamaram atenção ao apresentarem sobrecarga muscular. Dentro desse protocolo de antecipação, ambos foram poupados dos treinos às vésperas da partida para a realização de trabalhos individuais. A tendência é que esse tipo de cuidado se torne rotina.

Embora esses processos já existissem, a frequência e o nível de controle foram intensificados em 2026, como parte de uma estratégia voltada à prevenção de lesões.

Calleri no treino do São Paulo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

São Paulo passa por janeiro ileso

Estas mudanças para antecipar problemas fizeram o São Paulo ter um mês livre de problemas. Em janeiro, o Tricolor não teve nenhum lesionado, algo raro tendo em vista a última temporada. No momento, tem somente André Silva em transição física, enquanto Ryan Francisco segue com seu protocolo.

A Cria de Cotia rompeu o LCA e operou em julho do ano passado. É esperado que o tratamento demore de oito a dez meses.