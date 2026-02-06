Lavega marca pelo Coritiba e já supera números da passagem pelo Fluminense

Com pouco espaço no Fluminense em 2025, Joaquín Lavega foi emprestado ao Coritiba para disputar o Brasileirão em 2026. Na temporada passada, o uruguaio teve apenas cinco jogos e 153 minutos em campo pelo Tricolor.

Em 2026, já são seis partidas, um gol no Campeonato Brasileiro e uma assistência decisiva no clássico contra o Athletico pelo Paranaense. Neste bom início, foi titular em quase todos as partidas e somou 410 minutos.

Lavega pelo Coritiba em 2026

Além de ter marcado na vitória do Coritiba sobre o Cruzeiro no Mineirão, Lavega teve boa atuação e iniciou a reação do time na partida da segunda rodada do Brasileirão, na quinta-feira (5). Ele fez o gol de empate no final do primeiro tempo e Breno Lopes virou no segundo. Durante o jogo, teve duas finalizações, 100% de aproveitamento em desarmes (2/2), dribles (1/1) e duelos ganhos pelo chão (3/3).

O desempenho do jogador vem conquistando a confiança do treinador Fernando Seabra. Dos seis jogos disputados nesta temporada, foi titular em cinco, se destacando nos momentos de pressão ofensiva, tendo uma média de 3,5 bolas recuperadas por jogo no Estadual. O atacante chamou atenção do técnico por poder atuar também como um "camisa 10".

Veja os números de Lavega contra o Cruzeiro, pelo Sofascore:

73 minutos jogados 1 gol 2 finalizações (1 no gol) 0.66 gols esperados 6/9 passes certos 1 drible certo 2 conduções progressivas 2 desarmes 3/4 duelos ganhos

2025 pelo Fluminense

Lavega chegou ao Rio de Janeiro com status de grande promessa do futebol uruguaio e firmou vínculo até o final de 2029 com o Fluminense. Destaque no River Plate, do Uruguai, apareceu na lista de melhores jovens jogadores do mundo do jornal inglês The Guardian.

Ao longo da temporada, passou por três treinadores e recebeu poucas oportunidades em campo. Renato Gaúcho, em entrevista, afirmou que ele e Lezcano ainda não estavam prontos para atuar e por isso não eram acionados. Com Zubeldía, chegou a ser testado na lateral esquerda por ser canhoto, assim como Renê e Fuentes.

