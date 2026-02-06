No intervalo da vitória do Corinthians sobre o Capivariano, pelo Campeonato Paulista, nesta quinta-feira (06), o Timão apresentou aos torcedores, na Neo Química Arena, a taça de campeão da Supercopa Rei. Ao fundo, a música escolhida teve tom de provocação ao Flamengo.

continua após a publicidade

O Timão colocou na playlist a música "Aquele abraço", de Gilberto Gil, torcedor do Fluminense. A canção foi escrita em 1969 e, entre outras referências, traz o verso "Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço", em tom irônico, visto que o Tricolor Carioca venceu o rival na final do Campeonato Carioca daquele ano. O título foi decidido no Maracanã, com vitória por 3 a 2 com mais de 170 mil pessoas.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Nesse contexto, o Corinthians realizou uma "volta olímpica" na Neo Química Arena com Gabriel Paulista, autor de um dos gols da final da Supercopa Rei, e o Mosqueteiro, mascote do clube. O troféu, inclusive, foi levado até a arquibancada de uma das torcidas organizadas, cujos integrantes tiveram contato direto com a taça e a ergueram em comemoração.

continua após a publicidade

Veja o vídeo abaixo:

Título do Corinthians na Supercopa

O Corinthians abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo em jogada de bola parada. Após cobrança de escanteio curto, Matheuzinho levantou a bola na área, Gustavo Henrique desviou de cabeça e Gabriel Paulista apareceu para finalizar de primeira, marcando seu primeiro gol com a camisa do Timão na decisão da Supercopa Rei.

Na etapa final, o time paulista ampliou a vantagem. Em contra-ataque rápido, Yuri Alberto recebeu em velocidade e bateu por cobertura para superar Rossi, fazendo o segundo gol do Corinthians e encaminhando a conquista do título sobre o Flamengo.

continua após a publicidade

Corinthians apresentou taça de campeão da Supercopa Rei aos torcedores (Foto: Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)

+ Aposte em jogos de Flamengo e Corinthians na sequência da temporada!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.