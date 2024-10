Confira a história por trás da criação do nome do clássico entre Botafogo e Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 14:36 • Rio de Janeiro

Botafogo e Flamengo fazem um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, que carrega consigo uma história que é escrita desde o século passado, antes mesmo dos clubes se prestassem a ter um time de futebol. Com o tempo, o clássico ganhou o nome de "Clássico da Rivalidade", mas você sabe o por que deste apelido para o jogo entre Botafogo e Flamengo? O Lance! te conta.

A história do nome do clássico entre Botafogo e Flamengo

O primeiro clássico da história entre as duas equipes aconteceu no ano de 1913. Ambos os clubes já haviam sido fundados, mas só tinham em seu quadro esportivo as equipes de remo. Assim, o clássico foi inclusive, a partida de inauguração do estádio do Botafogo, no Estádio de General Severiano, pelo Campeonato Carioca daquele ano. O confronto terminou em 1 a 0 para o time botafoguense.

Depois disso, a rivalidade entre os clubes, que já era muito acirrada desde antes de existir um time de futebol entre as agremiações, nas competições de equipes náuticas, foi crescendo cada vez mais, fazendo com que na década de 1960, o apelido de "Clássico da Rivalidade" fosse dado ao jogo entre Botafogo e Flamengo.

Os clássicos mais importantes entre as equipes de Botafogo e Flamengo

Diversas partidas foram importantes para a história do confronto ao longo dos anos, como por exemplo: em 1950, com a inauguração do Maracanã, o Fogão conquistou a primeira vitória do clássico no novo estádio, ao bater o rival pelo placar de 1 a 0.

O mascote do Flamengo

Já em 1969, o jogo pelo Campeonato Carioca entre Botafogo e Flamengo viria a eternizar o mascote do time Rubro-Negro. Ao vencer a partida pelo placar de 2 a 1, torcedores do clube da Gávea soltaram um Urubu no Maracanã, como forma de afrontar as torcidas rivais, que chamavam o Flamengo pelo nome do animal de forma pejorativa. Com isso, o Urubu virou um símbolo do clube.

Já em 1989, o Botafogo venceu o Flamengo em uma decisão de campeonato estadual, quebrando um jejum do clube de mais de 20 anos sem títulos. E, o clássico tido como o mais importante da história do confronto aconteceu em 1992, com a decisão do Campeonato Brasileiro. Naquela oportunidade, o time da Gávea acabou saindo vencedor da competição.

Em 1992, o Flamengo bateu o Botafogo e foi campeão brasileiro (Foto: Reprodução/Acervo Lance!)

Maiores goleadas do clássico

Como maiores goleadas, cada equipe do clássico tem uma vitória com a mesma diferença de gols. Em 1926, o Flamengo goleou o Botafogo pelo placar de 8 a 1, enquanto em 1927, já no ano seguinte, o Fogão devolveu com um placar elástico de 9 a 2. Ambos estes jogos aconteceram pelo Campeonato Carioca.

Decisões entre as equipes

Ao todo, as equipes já decidiram um total de 12 finais, sendo uma pelo Brasileirão (1992), três da Taça Guanabara (1968,1995 e 2008), três da Taça Rio (1991, 2009 e 2010) e de cinco finais do Campeonato Carioca (1962, 1969, 2007, 2008 e 2009). O Flamengo leva vantagem na disputa, com 8 finais ganhas, enquanto o Botafogo venceu em quatro oportunidades.