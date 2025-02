Cianorte x Londrina: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Paranaense

Neste domingo (23), Cianorte e Londrina se enfrentam pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense. A bola está prevista para rolar às 16h (de Brasília) e o jogo acontecerá no estádio Albino Turbay, em Cianorte. A transmissão da partida será exclusiva do canal NSports (streaming).

O Cianorte terminou a primeira fase na quinta colocação, com 17 pontos: cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas. O Leão do Vale chegou a liderar a competição nas rodadas iniciais, perdeu fôlego e ficou marcado por rebaixar o Paraná na vitória por 2 a 0, em casa, pela penúltima rodada – o triunfo também garantiu a classificação.

Já o Londrina chegou na última rodada com a liderança da competição, mas foi derrotado em casa por 1 a 0 pelo Athletico. Com o tropeço e outros resultados, o Tubarão caiu para a quarta posição. O time alviceleste teve seis vitórias, dois empates e três derrotas.

Cianorte x Londrina, pelo Campeonato Paranaense. Foto: Lucas Machado/Cianorte

Tudo sobre o jogo entre Cianorte x Londrina (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Cianorte x Londrina

QUARTAS DE FINAL (IDA) - PARANAENSE

📆 Data e horário: domingo, 23 de fevereiro de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Albino Turbay, Cianorte, Paraná

📺 Onde assistir: NSports (streaming)

🟨 Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia e Diego Fortunato

🖥️ VAR: Adriano Milczvski.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CIANORTE (Técnico: Jeferson Testoni)

Eugênio Neto; Romailson, Wesley, Anderson Salles e Didi; Euller, Negueba e Guilherme Beléa; Vinícius Faria, Márcio Maranhão e Mikael.

LONDRINA (Técnico: Claudinei Oliveira)

Elzo; Marco Antônio, Caio, Wallace e Maurício Mucuri; Alison, Lucas Marques e Gustavo França; Iago Telles, Wellington e Kevyn.