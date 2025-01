Campeonato Paranaense: regulamento, formato e times

O Campeonato Paranaense é uma das competições estaduais mais tradicionais do futebol nacional, reunindo as principais equipes do Paraná em busca do título. A edição de 2025, com início marcado para o dia 11 de janeiro, promete partidas emocionantes, reunindo grandes rivais e jovens talentos. O atual campeão Athletico-PR abre o torneio enfrentando o Paraná Clube, campeão da segunda divisão de 2024, às 16h (horário de Brasília). A competição segue até o dia 26 de março, quando o campeão será definido.

Regulamento e formato do Campeonato Paranaense

O Campeonato Paranaense 2025 será disputado em três fases: primeira fase (classificatória), quartas de final e finais. O formato visa dinamizar o torneio e manter o equilíbrio competitivo entre as equipes.

Confira os detalhes:

Primeira fase:

12 equipes competem em pontos corridos, com jogos em turno único.

Os oito melhores avançam para as quartas de final.

As quatro equipes com menor pontuação são rebaixadas para a segunda divisão de 2026.

Quartas de final e semifinais:

Disputadas em formato eliminatório de ida e volta. Os times com melhores campanhas na primeira fase têm a vantagem de decidir o confronto em casa. Em caso de empate, haverá pênaltis.

Final:

Também disputada em dois jogos. Caso o placar agregado termine empatado, a decisão irá diretamente para os pênaltis.

Além do título, o Campeonato Paranaense distribui vagas para a Copa do Brasil e para a Série D do Campeonato Brasileiro, dependendo da colocação e da divisão nacional dos clubes.

Times participantes

A edição de 2025 contará com 12 equipes, representando diversas cidades do estado. Confira os clubes participantes:

Athletico-PR

Coritiba

Operário-PR

FC Cascavel

Londrina

Maringá FC

Azuriz

Cianorte

Aruko Sports Brasil

Paraná Clube

Independente São Joseense

Rio Branco-PR

Esses times refletem a diversidade do futebol paranaense, misturando grandes forças, como Athletico-PR e Coritiba, com equipes emergentes e tradicionais do interior.

Onde assistir o Campeonato Paranaense

Os torcedores poderão acompanhar o Campeonato Paranaense de 2025 por diversos meios, ampliando o acesso à competição. As transmissões serão feitas por:

TV aberta:

RICtv Record, garantindo ampla cobertura das principais partidas.

Streaming:

Nsports (canal oficial no YouTube) , com transmissão ao vivo de todos os jogos.

, com transmissão ao vivo de todos os jogos. Rede Furacão , plataforma exclusiva do Athletico-PR.

, plataforma exclusiva do Athletico-PR. TV Coxa Prime, serviço de streaming do Coritiba.

Com essa diversidade de plataformas, os torcedores terão várias opções para acompanhar as partidas, seja pela televisão ou pela internet.

Datas importantes

O Campeonato Paranaense 2025 começará em 11 de janeiro, com a partida de estreia entre Athletico-PR e Paraná Clube às 16h (horário de Brasília). O torneio terá duração de pouco mais de dois meses, encerrando-se em 26 de março, com a decisão do título.

Os torcedores podem esperar uma intensa disputa, com jogos realizados em diversos estádios espalhados pelo estado, garantindo emoção desde a primeira rodada até a final.

Destaques da edição de 2025 do Campeonato Paranaense

Entre os principais destaques da competição estão:

Athletico-PR e Coritiba:

Os dois gigantes do estado prometem protagonizar os jogos mais aguardados, tanto em termos técnicos quanto em rivalidade histórica. FC Cascavel e Maringá FC:

Essas equipes buscam consolidar sua força no cenário estadual, investindo em jovens talentos e infraestrutura. Paraná Clube:

Após conquistar a segunda divisão estadual em 2024, o clube quer surpreender os favoritos e brigar por uma vaga nas competições nacionais. Operário-PR:

Uma equipe com grande tradição no estado, sempre competitiva e capaz de surpreender nas fases decisivas.

A importância do Campeonato Paranaense

Além de ser uma vitrine para talentos emergentes, o Campeonato Paranaense é uma competição que reforça a identidade esportiva do estado, movimentando a economia local e aproximando os torcedores de seus clubes. A edição de 2025, com jogos intensos e ampla cobertura, promete ser uma das mais emocionantes dos últimos anos.