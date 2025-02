Guto Ferreira é anunciado como técnico de time brasileiro

Guto Ferreira, de 59 anos, foi anunciado como novo técnico do Cuiabá. O treinador chega para assumir a equipe na reta final do Campeonato Mato-Grossense e comandar o Dourado desde o início da campanha na Série B do Brasileirão. Ele chegou à cidade nesta sexta-feira (21) para assumir a vaga de Bernardo Franco, demitido após a eliminação na Copa do Brasil para o Porto Velho, de Roraima, na última quarta-feira (19).

O técnico comanda o primeiro treinamento já nesta sexta-feira para estrear no sábado (22), diante do Sport Sinop, na Arena Pantanal, em duelo válido pela última rodada da fase inicial do Estadual. No momento, o Cuiabá é o terceiro colocado da competição, atrás de Operário e Mixto. Com este cenário, o Dourado precisaria disputar as quartas de final, já que apenas os dois primeiros se garantem diretamente na semifinal do Mato-Grossense.

Guto Ferreira chega acompanhado do preparador físico Vladir Nogueira de Oliveira Junior, o Juninho, e dos auxiliares técnicos Weligton Robson Pena de Oliveira e André Luís dos Santos Ferreira.

Carreira de Guto Ferreira

O novo treinador do Cuiabá vem de trabalho frustrante no Sport, que durou apenas cinco jogos, disputados entre julho e agosto do ano passado. Ao longo da carreira, Guto Ferreira rodou bastante o futebol brasileiro, com passagens por grandes clubes como Internacional e Bahia.

Todos os clubes treinados por Guto Ferreira: Penafiel, Naval 1º de Maio, Corinthians-AL, Mogi Morim, Criciúma, ABC, Ponte Preta, Portuguesa, Figueirense, Chapecoense, Bahia, Internacional, Sport, Ceará, Coritiba, Goiás e Cuiabá.

No Dourado, o técnico terá a missão de assegurar o retorno da equipe à elite do futebol brasileiro, onde permaneceu entre 2021 e 2024. No ano passado, o Cuiabá foi rebaixado após terminar o Brasileirão na última colocação, com apenas 30 pontos conquistados.