Meia-atacante com passagens por clubes gigantes do país, como Botafogo e Cruzeiro, Chay, aos 35 anos, terá uma experiência diferente na carreira. O jogador fechou acordo com a equipe Dibrados, que disputa a Kings League, como convidado.

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Chay fechou por seis partidas com o Dibrados como atleta convidado, sem ter firmado vínculo com a Kings League. O jogador não anunciou a aposentadoria do futebol profissional e, com a janela de transferências fechando e sem propostas interessantes, ele optou por aceitar o convite.

O jogador, após o período de experiência, irá estudar seu futuro, seja no gramado natural ou no society. Chay não renovou seu contrato com a Portuguesa-RJ após o Campeonato Carioca e está livre no mercado.

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Chay, ex-Botafogo, jogará a Kings League (Foto: Reprodução)

Campeão da Série B pelo Botafogo em 2021 e com passagem pelo Cruzeiro no ano seguinte, também na Segundona, Chay tem fase marcante na carreira em uma modalidade parecida. O jogador foi eleito o melhor da América do Sul e o segundo melhor do mundo no Fut7, e, agora, tentará desfilar o futebol na modalidade "febre" nos últimos anos.

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