Botafogo recalcula rota mais uma vez por novo técnico

Sem acreditar no futuro do projeto, o Botafogo demitiu o técnico Martín Anselmi mesmo após a vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, pela oitava rodada do Brasileirão, e agora liga o alerta novamente atrás de um profissional para recomeçar o trabalho com o elenco. Há nomes em pauta, como o do português Franclim Carvalho, mas o cenário já é de urgência devido à crise.

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O Botafogo terá Rodrigo Bellão como interino no domingo, contra o Athletico-PR, e confia no comandante do grupo sub-20 para dar uma resposta de imediato. A rota traçada, no entanto, indica novamente possível aposta para fazer dar certo.

O cenário com Franclim Carvalho em pauta, sendo o nome mais forte no momento, mostra que John Textor, assim como foi em 2025 após a demissão de Renato Paiva e chegada de Davide Ancelotti, não se preocupa em ousar. Mais vale o novo com nova energia para trabalho e novos métodos, do que a incerteza de uma peça mais experiente.

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No entanto, o recorte recente mostra um time com extrema necessidade de resultados e um "choque" com fato novo, precisando subir na tabela do Brasileirão e se planejar para as copas. Há bom matéria, ainda que com lacunas, para competir.

Franclim Carvalho (à direita) foi auxiliar de Artur Jorge no Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo tenta se reencontrar

Recalcular a rota é a tônica da SAF de John Textor, que dá indícios de mudança de postura quanto ao que deseja para o projeto. As saídas inesperadas de Luís Castro, em 202, e Artur Jorge, ao fim de 2024 com títulos do Brasileirão e da Libertadores, mostraram que o Alvinegro não tem alguém com a "chave do clube" na mão. O futuro treinador será o oitavo, além das passagens dos interinos.

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Os nomes analisados pela diretoria alvinegra sequer têm esse perfil, como Hernán Crespo, Fernando Diniz e Tite — este que segue acenando negativamente para a ideia de se reposicionar. Enquanto isso, o elenco, exposto, aguarda a chegada de um novo técnico.

A decisão pela chegada do novo comandante, como de praxe nos quatro anos de SAF, passa muito pelas mãos de Textor, quem dá o crivo para assinatura. O Botafogo deseja acelerar as buscas para acertar logo com um profissional para o cargo outrora ocupado por Martín Anselmi.

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