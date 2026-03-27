SAF publica nota afirmando que abrirá contas para análise do Botafogo Social

Em nota oficial publicada na manhã desta sexta-feira (27), a SAF afirmou que abrirá documentos após notificação do Botafogo Social e marcou um encontro para a próxima semana. A gestão do associativo, presidido por João Paulo Magalhães, aponta falta de transparência e possível descumprimento do Acordo de Acionistas. Veja a nota abaixo:

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A ideia do Botafogo Social é ter acesso a todas as operações financeiras da SAF de John Textor. Nas últimas semanas, o empresário estadunidense foi alvo de muitas cobranças e isso gerou novos atritos com a cúpula de General Severiano. Agora, há a visão de que a compra de 90% não foi concluída devido a repasses para o Lyon, da França.

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O Acordo de Acionistas da venda da SAF do Botafogo indica que o associativo, dono de 10% das ações do futebol, tenha papel de fiscalizador das operações da empresa. Com o passivo aumentando e a crise atingindo o campo, o social se articula e já está inclinado a batalhar por um novo investidor.

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John Textor e João Paulo Magalhães (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Leia a nota oficial do Botafogo

"A Diretoria da SAF recebeu uma notificação do Clube Social solicitando o compartilhamento de informações e documentos financeiros específicos. Em sinal de transparência, boa-fé e parceria colaborativa, a SAF está abrindo as portas de seu escritório aos representantes a serem indicados pelo associativo e agendou um encontro na próxima semana para apresentação integral da referida documentação pessoalmente.

A SAF destaca que esse compartilhamento de informações é um conteúdo além da documentação que já é compartilhada rotineiramente com o Conselho Fiscal e Conselho de Administração, poderes dos quais o Clube Social já faz parte e possui representantes. Por fim, realça a importância do alinhamento, transparência e responsabilidade no uso de informações confidenciais."

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