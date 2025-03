Nesta quarta-feira (12), o Ceará irá enfrentar o Confiança em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo ocorrerá na Arena Castelão, em Fortaleza, no estado doCeará. A bola está prevista para rolar a partir das 21h30 (de Brasília) e a partida terá transmissão ao vivo exclusiva da Sportv (canal fechado) e no Premiere (pay-per-view).

O Ceará vive ótima fase neste começo de temporada. A equipe está invicta e não perde desde janeiro, quando foi derrotado para o Náutico. De lá para o confronto de hoje, o clube jogou dez partidas, vencendo nove e empatando uma única partida. Curiosamente, o único time que o Ceará não venceu foi justamente contra o Confiança, pela Copa do Nordeste.

Aylon comemora seu gol durante partida contra o Confiança pela Copa do Nordeste (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

Já o Confiança, vive fase morna neste começo de ano. O clube venceu seu último jogo pelo Campeonato Sergipano e é o líder do estadual do Sergipe, somando apenas uma derrota em nove jogos. Entretanto, na Copa do Nordeste, o clube decepciona e está em 7º colocado. Além disso, as últimas cinco partidas foram um retrato da atual fase da equipe, acumulando duas vitórias, duas derrotas e um empate.

Confira as informações do jogo entre Ceará e Confiança

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ X CONFIANÇA

SEGUNDA FASE - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 12 de março de 2025, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei, em Minas Gerais

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado) e no Premiere (pay-per-view).

CEARÁ: Bruno Ferreira; Diego, Marllon, Willian Machado, Marcos Victor; Nicolas, Rômulo, Fernando Sobral, Antonio Galeano, Fernandinho, Pedro Raul

CONFIANÇA: Rafael Mariano, Valdir Júnior, Maicon, Eduardo Moura, Airton; Fábio, Luiz Otávio, André Lima; Ronald Camarão, Brayner Camilo, Rodriguinho