Thiago Silva revela sonho no Fluminense: ‘Não só eu mereço, todos nós’

Aos 41 anos, Thiago Silva vive uma das fases mais emocionantes da carreira. Ídolo do Fluminense, o zagueiro completou recentemente 200 partidas pelo clube, somando as duas passagens, e revelou o desejo de fechar o ciclo no Tricolor com o mesmo título que marcou o início da sua história nas Laranjeiras: a Copa do Brasil.

O camisa 3, que tem contrato com o Fluminense até meados de 2026, relembrou a sensação de ter retornado ao clube em 2024, quase duas décadas depois da primeira passagem. Segundo ele, o reencontro com as Laranjeiras trouxe lembranças da infância e reforçou o vínculo afetivo com o Tricolor.

— Quando voltei em 2006, tive duas ou três propostas de outros clubes do Brasil. Mas, quando surgiu o nome do Fluminense, eu não tive dúvida. O sentimento foi imediato. Na infância, joguei alguns torneios no Rio e um deles foi nas Laranjeiras. Naquele momento, desejei um dia jogar por esse clube. Quando voltei e vesti essa camisa, passou um filme na minha cabeça. Nunca imaginei viver tudo o que estou vivendo agora, completando 200 jogos por esse grande clube — contou o zagueiro, em entrevista à Flu TV.

Thiago Silva iniciou sua primeira passagem pelo Fluminense em 2006, e foi um dos principais nomes da equipe campeã da Copa do Brasil de 2007, o único título da competição na história tricolor. O zagueiro deixou o clube em 2009 rumo à Europa, onde construiu uma trajetória consagrada por clubes como Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea, além da longa história na Seleção Brasileira.

Agora, perto do fim da carreira, o capitão sonha repetir aquele momento que marcou o início da sua jornada como ídolo.

— Ganhei muitos títulos na carreira, graças a Deus, tive a sorte de conquistar grandes coisas. Mas, sem dúvida, a Copa do Brasil seria a cereja do bolo, para coroar esse lindo percurso que tive aqui. E acho que não só eu mereço, mas todos nós — jogadores, comissão e também vocês que trabalham por trás das câmeras, com tanto amor. Quando visto essa camisa, represento todos vocês.

Mesmo com o discurso emocionado, Thiago mantém o foco e o comprometimento de sempre. Capitão desde o retorno, ele reforçou a importância de liderar pelo exemplo e de seguir fiel aos princípios que marcaram sua carreira.

— Quero seguir com a verdade sempre, continuar sendo esse cara honesto, e espero que o Thiago do futuro nunca mude o seu jeito de ser. Escrevi: 'Espero te ver campeão para celebrar essa linda história no seu time de coração. Te amo, Monstro'.

Com o Fluminense vivo na Copa do Brasil de 2025, Thiago Silva ainda tem a chance de realizar o sonho de encerrar a carreira como começou: levantando a taça pelo clube do coração.

Thiago Silva em ação pelo Fluminense