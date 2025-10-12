Fortaleza aparece fora do Z4 na tabela do returno do Brasileirão

O Fortaleza trava uma briga contra o rebaixamento nesta Série A. O time cearense está em 18º lugar na tabela, com 24 pontos somados. Analisando somente o segundo turno da competição nacional, o Tricolor está fora do Z4.

O Leão soma nove pontos em oito jogos no returno, com três vitórias e cinco derrotas. São oito gols marcados e 12 sofridos. A campanha coloca a equipe em 13º lugar no recorte.

Os três resultados positivos aconteceram sob o comando de Martín Palermo, substituto de Renato Paiva no cargo. Paiva obteve uma vitória em sua passagem e Juan Pablo Vojvoda, que iniciou a campanha tricolor neste Brasileirão, somou outras duas.

Em seu último jogo, o Fortaleza superou o Juventude por 2 a 1 - Mancuso e Bareiro anotaram os gols. Além de ser a primeira vitória como visitante na competição, foi a primeira virada obtida pela equipe cearense em 2025.

Mesmo com certa melhora recente, Palermo ainda tem muitos desafios a superar. Diante do Vasco, por exemplo, o treinador precisará lidar com desfalques importantes. Um deles é o goleiro João Ricardo, que está fora da temporada e tem prazo de retorno de seis meses.

Outra ausência confirmada é a do meio-campista Matheus Pereira, que está suspenso. Por outro lado, no mesmo setor, nomes como Lucas Crispim e Lucca Prior podem retornar.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do triunfo contra o Juventude, o Fortaleza voltará a campo na quarta-feira (15). O adversário será o Vasco, na Arena Castelão, pela 28ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).