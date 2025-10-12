Luis Pacheco: joia de 17 anos tem multa milionária e estreou pelo Palmeiras

Na última quinta-feira (9), a diretoria do Palmeiras renovou o contrato do volante Luis Pacheco, do time Sub-17, até setembro de 2028. O que chama a atenção é o valor da multa rescisória do garoto: 100 milhões de euros (cerca de R$ 630 milhões, na cotação atual) para clubes do exterior. Pela primeira vez, o jovem foi relacionado e estreou pelo time profissional neste final de semana.

O cronômetro do árbitro marcava os 39 minutos do segundo tempo da goleada do Palmeiras sobre o Juventude, por 4 a 1, na noite deste sábado (11), no Allianz Parque, quando o técnico Abel Ferreira fez a última alteração da partida: sai Andreas Pereira, entra Luis Pacheco.

Foram poucos minutos em campo, praticamente dez, e insuficientes para que seu futebol fosse avaliado ou até mesmo percebido durante a partida que já estava ganha. Mas foi uma noite muito especial para o volante Sub-17, que no time principal usa a camisa de número 50, e já vem sendo observado pela comissão técnica liderada por Abel Ferreira há algum tempo.

Nas categorias de base do Verdão, Luis Pacheco utiliza a camisa número 5 e é capitão e, com a série de desfalques que o time tem nesta Data Fifa, ganhou a chance de ser relacionado pela primeira vez pela comissão técnica.

Apesar de ser primeiro volante de ofício, Luis Pacheco é considerado um atleta capaz de chegar bem ao ataque, ou seja, pode atuar de diferentes funções no meio-campo. Também por conta disso, substituiu Andreas Pereira na partida.

Nesta temporada de 2025, Luis Pacheco disputou 22 jogos e marcou cinco gols pelo time Sub-17. Pelo Sub-20, foram três jogos e nenhum gol.

