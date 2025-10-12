Lucas Romero dá a receita para o Cruzeiro enfrentar o Atlético-MG

O volante Lucas Romero vai disputar o clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG pela 20ª vez e tem a receita para o confronto desta quarta-feira (15), às 21h30, na Arena MRV, pelo Brasileirão – nos 19 jogos anteriores, desde 2016, venceu oito, empatou seis e perdeu cinco. Para o argentino, a equipe celeste tem de manter o estilo de jogo implantado pelo técnico Leonardo Jardim e que vem dando resultado na temporada:

- Com o Leo, a gente entendeu que o foco é nosso trabalho, nosso time, nossa ideia dentro de campo. Se coloca o foco na nossa ideia, a gente faz grandes jogos e sai com a vitória. Acho que é importante manter o foco no que o time está fazendo bem – afirmou o volante do Cruzeiro, em entrevista coletiva, neste sábado (11), na Toca da Raposa.

Lucas Romero, no entanto, acrescenta que o Cruzeiro também pode explorar pontos fracos do adversário:

- Com certeza, a gente sempre olha uma coisa do rival, o que não está fazendo bem, da qual a gente pode tirar proveito. Mas o principal foco é o Cruzeiro, continuar com a nossa ideia de trabalho e, dessa forma, ficar mais próximo de sair com a vitória – acrescentou.

Contra o Atlético-MG, Cruzeiro tenta interromper jejum de três rodadas sem vitória

O Cruzeiro vem de uma sequência de três partidas sem vitória no Brasileirão: derrota para o Vasco (2 a 0, em São Januário) e empates com Flamengo (0 a 0, no Maracanã) e Sport (1 a 1, no Mineirão). Lucas Romero garante que a equipe dará o máximo no clássico para voltar a vencer:

- Em alguns jogos, não sei se há falta de concentração, mas talvez falta de efetividade. A gente fez grandes primeiros tempos, mas não conseguia ampliar a vantagem, fazer o segundo gol. E depois, no segundo tempo, caiu de ritmo. O clássico é importante, todo mundo sabe. O Cruzeiro vai focar em fazer o melhor – avisou o volante.