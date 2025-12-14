Neymar fez aproveitamento do Santos dobrar em 2025; veja números

O Santos viveu duas realidades em 2025: com Neymar em campo, o rendimento foi de time competitivo; sem ele, o desempenho despencou. Com o camisa 11 em campo, o Peixe atingiu mais que o dobro de aproveitamento em relação aos jogos em que não pôde contar com o craque.

continua após a publicidade

Ancelotti diz que Neymar estará na Copa 'se estiver bem'

Nos 28 jogos em que Neymar participou na temporada, o Santos somou 13 vitórias, 8 empates e 7 derrotas, com 55,9% de aproveitamento, 40 gols marcados e 27 sofridos. Sem o atacante, o cenário mudou drasticamente: em 26 partidas, foram apenas 5 vitórias, 8 empates e 13 derrotas, com aproveitamento de 29,5%, 29 gols marcados e 47 sofridos, desempenho de equipe que briga na parte de baixo da tabela.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O fim da temporada, porém, trouxe um ponto de atenção: Neymar vai passar por artroscopia para corrigir um esgarçamento no menisco do joelho esquerdo, problema que não o impediu de atuar nos jogos decisivos, mas exigiu o uso de três camadas de proteção para dar estabilidade e reduzir a dor.

continua após a publicidade

O impacto individual de Neymar apareceu desde o Campeonato Paulista de 2025, em que disputou 7 jogos, 6 como titular, marcou 3 gols e deu 3 assistências, participando diretamente de um gol a cada 85 minutos. Além das bolas na rede, sustentou números de protagonismo ofensivo, com média de 2,4 finalizações por partida (0,9 no alvo) e 3 passes decisivos por jogo, além de contribuir sem a bola com 2,1 dribles certos, 3,4 bolas recuperadas, 5,9 duelos ganhos e 3,4 faltas sofridas por partida.​

Na Copa do Brasil, ainda que com pouco tempo em campo, Neymar voltou a ser decisivo em momentos-chave ao disputar 54 minutos, finalizar duas vezes (uma no gol), além de acertar 15 dos 17 passes, incluindo 4 passes decisivos..​

continua após a publicidade

No Brasileirão, Neymar manteve o status de referência técnica do Santos ao longo de 20 jogos, 17 deles como titular, com 8 gols e 1 assistência, participando diretamente de um gol a cada 170 minutos. A produção veio acompanhada de alta intensidade: média de 2,8 finalizações por jogo (1,2 no gol), 2,5 passes decisivos, 1,5 drible certo, 2,2 bolas recuperadas, 5,6 duelos ganhos, 3,4 faltas sofridas e um cartão vermelho ao longo da campanha.

Somando todas as competições, Neymar fechou 2025 pelo Santos com 28 partidas, sendo 23 como titular, 11 gols e 4 assistências, com participação direta em gol a cada 139 minutos. As médias de 2,7 finalizações por jogo (1,1 no alvo), 2,7 passes decisivos, 1,6 drible certo, 2,4 bolas recuperadas, 5,5 duelos ganhos e 3,3 faltas sofridas por partida consolidam o camisa 11 como centro do projeto esportivo santista no ano.​

A reapresentação do elenco está marcada para 2 de janeiro, e a expectativa é de que o atacante se junte ao grupo ainda em recuperação, trabalhando para estar liberado no início de 2025 e manter o ritmo às vésperas da última Data Fifa antes da Copa.​

A janela final de observações da seleção brasileira acontecerá em março, na última Data Fifa antes da convocação definitiva para o Mundial, quando Carlo Ancelotti fará apenas mais uma lista antes de fechar o grupo que irá à Copa do Mundo.