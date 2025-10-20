Após derrota, Fortaleza se reapresenta com foco no Flamengo

O Fortaleza foi superado pelo Cruzeiro por 1 a 0 no último sábado (18), fora de casa, valendo pela 29ª rodada do Brasileirão. Com foco no Flamengo, próximo adversário do Tricolor, o elenco fará a sua reapresentação na tarde desta segunda-feira (20).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

As atividades acontecerão a partir das 16h (de Brasília). O duelo contra os cariocas será no sábado (25), na Arena Castelão, pela 30ª rodada da Série A. O Flamengo é o atual vice-líder.

O Leão está em 18º lugar na tabela do torneio nacional, com 24 pontos. O Santos, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, tem 31 pontos. Os paulistas ainda entrarão em campo nesta noite e terão a chance de aumentar a distância citada.

continua após a publicidade

➡️ Defesa do Fortaleza se aproxima de piores números recentes na Série A

Partida entre Cruzeiro e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

O técnico Martín Palermo terá uma nova semana livre para treinar e para recuperar atletas lesionados. Quatro nomes retornarão após cumprirem suspensão: o zagueiro Ávila, o meio-campista Pablo Roberto e os atacantes Deyverson e Bareiro.

O zagueiro Kuscevic ainda estará suspenso por mais uma partida. Isso porque, além do terceiro cartão amarelo, o chileno foi expulso de forma direta contra o Vasco.

continua após a publicidade

➡️ Zagueiro do Fortaleza perderá dois jogos após confusão contra o Vasco

O Flamengo vive boa fase na competição. O time vem de vitória por 3 a 2 sobre o líder Palmeiras, o que igualou a dupla em pontos: são 61. Os paulistas seguem na liderança por conta dos critérios de desempate.

Próximo jogo do Fortaleza

Após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, o Fortaleza voltará a campo no próximo sábado (25), em casa, contra o Flamengo. A partida pela Série A terá início às 19h30 (de Brasília).