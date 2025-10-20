CEO do Fortaleza rebate críticas de senador: ‘Torceu contra’

Vivendo momento difícil, o Fortaleza está na zona de rebaixamento do Brasileirão. Fora de campo, a atual gestão foi criticada pelo senador cearense Eduardo Girão (Novo), ex-presidente do clube. Marcelo Paz, CEO da SAF Tricolor, respondeu aos comentários.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Girão disse que "uma série de erros" foram cometidos e que faltou "humildade" para o Leão. O político abordou ainda a dívida formada, a formação do atual elenco com "medalhões" e a SAF, criada em 2023. As declarações aconteceram em entrevista à rádio "O Povo CBN".

Use o simulador do Lance!

— Críticas são normais, mas oportunismo não. Principalmente vindas de alguém que sempre fiz questão de exaltar. Quando recebi o Fortaleza das suas mãos, Girão, não tinha ativo nenhum. Os jogadores não tinham valor de mercado, a marca valia pouco. Você sabe disso. O que você deixou? Zero ativos e uma dívida de R$ 7 milhões - respondeu Paz em vídeo enviado ao jornalista Jocélio Leal, da rádio "O Povo CBN".

continua após a publicidade

➡️ Defesa do Fortaleza se aproxima de piores números recentes na Série A

Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

— Você queria que eu fosse candidato na política à sua sucessão e eu nunca quis. Você insistiu nisso e eu nunca quis. Quando a Jade [Romero], minha esposa, foi candidata em um partido de oposição ao seu, você ficou com raiva e passou a torcer contra o Fortaleza. É isso mesmo, gente. Ele torceu contra o Fortaleza, ele me disse isso. Disse para algumas pessoas - relatou o dirigente.

➡️ Após derrota, Fortaleza se reapresenta com foco no Flamengo

— Reveja, repense. Você tem um coração bom, te conheço de muito tempo. E te ajudei em 2017, estive ao seu lado, apanhei por você, fui seu escudo. Não foi legal. Ainda mais no momento esportivo, né? Estamos em disputa, Girão. Podemos ainda nos salvar. Eu sei que é difícil, mas podemos. E você vem com oportunismo. Lamento demais - concluiu.

continua após a publicidade

Próximo jogo do Fortaleza

Após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, o Fortaleza voltará a campo no próximo sábado (25), em casa, contra o Flamengo. A partida pela Série A terá início às 19h30 (de Brasília). ➡️ Veja a tabela de classificação.