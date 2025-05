O Ceará empatou em 0 a 0 com o Santos na última segunda-feira (12), no Allianz Parque, pela oitava rodada do Brasileirão 2025. O treinador Léo Condé analisou o resultado fora de casa e mencionou a meta de permanência na Série A, que faz parte da projeção da temporada alvinegra.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

— Um jogo que teve alternâncias. Acho que o 1º tempo foi bem equilibrado, um pouco truncado. O Santos um pouquinho melhor, mas não foi um 1º tempo muito bom de ambas as equipes. Agora o 2º tempo não. No 2º tempo voltamos bem. Em termos de entrega e energia, nosso time estava ok - comentou o técnico.

— A projeção da temporada, de um modo geral, a gente tinha muito claro que era tentar conquistar o título estadual. Alcançamos esse feito. E também a permanência na primeira divisão, em um primeiro momento. Então a gente vai em busca dessa permanência - relatou.

continua após a publicidade

Ceará em partida contra o Santos pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

O Alvinegro conquistou o Campeonato Cearense de maneira invicta. Na decisão, o clube superou o rival Fortaleza com vitória por 1 a 0 na ida e empate em 1 a 1 na volta.

— Agora é claro que, se a gente conseguir manter esse nível de atuação que a gente vem conseguindo apresentar neste início de campeonato, a gente pode, sim, buscar algo maior dentro da competição. E nós vamos em busca disso. Então, é um passo de cada vez, sempre pensando na próxima partida, no próximo jogo, para que a gente possa continuar angariando pontos - explicou.

continua após a publicidade

Agenda do Ceará

Depois da igualdade, o Ceará volta a campo pela Série A no próximo sábado (17), diante do Sport, na Arena Castelão. Na sequência, o clube retorna ao Allianz Parque para encarar o Palmeiras, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil, no dia 22. Na ida, o Alvinegro perdeu por 1 a 0.