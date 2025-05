Ceará segue sem vencer como visitante no Brasileirão; confira

O Ceará empatou em 0 a 0 com o Santos na noite desta segunda-feira (12), no Allianz Parque, pela oitava rodada do Brasileirão 2025. Com isso, o Vovô segue sem vencer fora de casa nesta edição do campeonato.

A jornada longe de seus domínios começou contra o RB Bragantino, quando o Alvinegro chegou a abrir 2 a 0 no placar, mas sofreu o empate nos acréscimos do 2º tempo. Depois, a equipe perdeu de virada para o Juventude.

Em seu terceiro compromisso fora de casa, o Ceará perdeu para o Bahia por 1 a 0, com novo gol nos acréscimos. Por fim, o clube ficou no 0 a 0 com o Peixe nesta segunda. No duelo, a defesa cearense não sofreu gol pela primeira vez em um jogo como visitante.

Ceará em partida contra o Santos pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Ceará está invicto como mandante no Brasileirão

Observando o outro lado da campanha, o Alvinegro somou dez de seus 12 pontos no Campeonato Brasileiro em casa. O time superou Grêmio (2 a 0), Vasco (2 a 1) e Vitória (1 a 0) em solo cearense, além de ter empatado com o São Paulo (1 a 1).

Com os 12 pontos, o Vovô é o sexto colocado na tabela do torneio, o que dá vaga na fase preliminar da Copa Libertadores. O Santos, por sua vez, possui cinco pontos e está na 19ª posição.

Agenda do Ceará

Após a igualdade, o Ceará volta a campo pela Série A no próximo sábado (17), diante do Sport, na Arena Castelão. Na sequência, o clube volta ao Allianz Parque para encarar o Palmeiras, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, o Alvinegro perdeu por 1 a 0.