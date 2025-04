Ceará e Vasco duelam nesta terça-feira (15), na Arena Castelão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília). Este será o primeiro confronto entre as equipes desde o dia 30 de novembro de 2020, quando os cearenses visitaram os cariocas e venceram por 4 a 1, pela Série A.

Nas quatro temporadas seguintes, os clubes estiveram em divisões diferentes e não se encontraram. Em 2021 e 2022, o Vovô disputou a Primeira Divisão, mas foi rebaixado. O Cruz-Maltino, que estava na Série B durante tal período, retornou à elite em 2023 e permaneceu em 2024.

O retrospecto total entre as equipes é de 25 jogos, com 14 vitórias do Vasco, três do Ceará e oito empates. Falando de gols, são 38 para os cariocas e 18 para os cearenses.

Considerando apenas os duelos com mando de campo do Ceará, como é o caso desta terça-feira, os donos da casa possuem uma vitória e os visitantes têm seis. Ocorreram também seis empates.

Ao entrar em campo, o Alvinegro defenderá uma sequência invicta de 23 jogos atuando em solo cearense. São 20 triunfos e três igualdades no recorte citado. Essa é a segunda maior sequência do tipo da equipe no século XXI - a primeira aconteceu entre setembro de 2010 e março de 2011, com um total de 25 partidas.

Agendas de Ceará e Vasco

Depois do compromisso desta terça-feira, o Ceará terá pela frente o Bahia, fora de casa, na próxima segunda-feira (21). O Vasco, por sua vez, fará o clássico contra o Flamengo no sábado (19). Os dois embates serão válidos pelo Campeonato Brasileiro de 2025.