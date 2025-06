Santos encaminha acerto com volante William Arão para reforçar meio-campo

Após chegar a um acordo com o São Paulo para ter o lateral Igor Vinicius, o Santos encaminha acerto com seu segundo reforço para a janela de transferências do meio da temporada. Trata-se do volante William Arão, multicampeão pelo Flamengo e que está sem clube desde maio, quando deixou o Panathinaikos, da Grécia.

O jogador de 33 anos chega para reforçar um setor considerado carente pela diretoria santista, que tem buscado soluções de baixo custo neste período de transferências para mudar o cenário complicado do clube no Brasileirão, onde briga por rebaixamento. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Uol" e confirmada pela reportagem do Lance!.

O contrato de Arão com o Santos terá validade de um ano e meio, ou seja, até o final da temporada 2026. Além do acordo assinado pelo período, há a possibilidade de uma renovação por mais uma temporada, dessa vez com critérios de produtividade e metas alcançadas após prolongamento do contrato.

Arão retorna ao futebol brasileiro após três anos atuando no futebol europeu, em mercados menos badalados. Após sair do Flamengo, William Arão se transferiu para o Fenerbahçe, da Turquia, onde atuou por uma temporada completa. Vestiu a camisa em 45 partidas, marcou um gol e deu quatro assistências.

Após a passagem pelo clube turco, se transferiu em 2023 para o Panathinaikos, da Grécia. No clube grego, jogou pelas temporadas 2023/24 e 2024/25 e entrou em campo em 83 jogos, quando balançou as redes quatro vezes e deu mais quatro passes para gol.

Arão também estava na mira do Internacional. O time de Roger Machado se interessou na contratação do volante quando ficou livre no mercado, mas as negociações não avançaram e o caminho se mostrou mais propício para o Santos avançar nas tratativas.

Arão conquistou títulos de peso com o Flamengo, como a Libertadores. (Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)

Reforço na lateral

Além de Arão, o Santos já tem um acordo para ter o lateral direito Igor Vinicius, que pertence ao São Paulo. A reportagem do Lance! informou sobre o acordo com o Peixe, que foi fechado após o São Paulo liberar o atleta e rescindir o contrato antecipadamente.

O Santos já vinha monitorando a situação do jogador e, inicialmente, tinha a concorrência do Corinthians para fechar a contratação. A expectativa é que o jogador se apresente ao Alvinegro Praiano no mês de julho, após resolver a situação com o São Paulo. O contrato de Igor Vinicius com o Peixe será válido até o final de 2025.

O São Paulo tentou uma renovação de contrato com Igor Vinicius até o final do ano que vem, mas não chegou a um acordo porque o lateral buscava novos ares. Do lado do São Paulo, a liberação antecipada abrirá um espaço na folha salarial do clube, o que é positivo para o balanço financeiro.