Com o fim da primeira fase do Brasileirão feminino nesta quarta-feira (18), oito clubes se classificaram para a fase de mata-mata. O Cruzeiro teve a melhor campanha da competição, com 36 pontos, mas perdeu a invencibilidade com a derrota para o Corinthians por 4 a 2.

continua após a publicidade

Além das Cabulosas, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Ferroviária, Bahia e Bragantino garantiram vaga na fase final. Sport e 3B da Amazônia foram rebaixados.

Desta forma, os confrontos serão:

Cruzeiro x Bragantino

Corinthians x Bahia

São Paulo x Ferroviária

Palmeiras x Flamengo

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Classificação final da primeira fase

Cruzeiro – 36 pontos Corinthians – 34 pontos São Paulo – 33 pontos Palmeiras – 30 pontos Flamengo – 27 pontos Ferroviária – 25 pontos Bahia – 24 pontos RB Bragantino – 20 pontos América-MG – 19 pontos Grêmio – 17 pontos Fluminense – 15 pontos Internacional – 14 pontos Real Brasília – 12 pontos Juventude – 10 pontos 3B da Amazônia – 7 pontos Sport – 3 pontos

➡️ Em alta no Peru, atacante brasileira sonha com primeiro título pelo Alianza Lima feminino

Como foi a 15ª rodada do Brasileirão feminino

A última rodada da primeira fase do Brasileirão feminino teve grandes duelos. O Palmeiras conseguiu impor sua força diante do Sport, rebaixado de forma antecipada à Série A2.

continua após a publicidade

No jogo mas aguardado da rodada, o Corinthians atropelou o Cruzeiro e venceu por 4 a 2. Em Porto Alegre, Grêmio e Flamengo ficaram no 1 a 1. Ainda na parte de cima da tabela, o São Paulo conquistou uma vitória magra diante do Internacional, de apenas 1 a 0.

Grêmio e Flamengo empataram pelo Brasileirão feminino. (Foto: Staff Images/ CBF)

Classificado, o Bahia ficou no empate por 2 a 2 com o Juventude. Já o Red Bull não tomou conhecimento do 3B e goleou por 5 a 1, decretando o rebaixamento da equipe amazonense.

continua após a publicidade

No minuto final, o Fluminense marcou e superou o Real Brasília por 2 a 1. O América Mineiro, por sua vez, venceu a Ferroviária com placar mínimo.