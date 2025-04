Léo Condé explica fator determinante para derrota do Ceará

O Ceará foi derrotado pelo Juventude por 2 a 1 na tarde do último sábado (12), no Estádio Alfredo Jaconi, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro abriu o placar, mas sofreu a virada e teve seu primeiro revés no torneio. Em coletiva, o treinador Léo Condé explicou qual foi o fator determinante para o resultado negativo.

— O segundo gol do Juventude foi em um momento crucial. Momento em que a gente estava relativamente bem na partida. Tivemos duas boas chances com o Aylon. E aí eles fizeram o gol. De certa forma, há o aspecto físico também. Alguns jogadores um pouco sem ritmo, a gente teve que modificar. Acaba mexendo muito na equipe, na nossa base que vem atuando - relatou.

— A gente perdeu muitos atletas por lesão. Acho que o aspecto de conjunto nosso foi um fator determinante para que a gente não conseguisse fazer um jogo, como um todo, bem-estruturado como a gente normalmente faz - explicou o técnico do Ceará.

Apesar da questão do calendário cheio, Condé afirmou que a maior "fatalidade" foi ter o desfalque de alguns de seus principais jogadores. No embate deste sábado, o time atuou sem nomes como Matheus Bahia, Lucas Mugni e Fernadinho.

Ceará de Léo Condé: agenda no Brasileirão

Na estreia do Campeonato Brasileiro de 2025, o Vovô visitou o RB Bragantino e empatou em 2 a 2. Na sequência, atuando em casa, a equipe derrotou o Grêmio por 2 a 0. Logo, com o resultado negativo deste sábado, são quatro pontos conquistados em três compromissos.

continua após a publicidade

Aylon na partida entre Juventude e Ceará, pelo Brasileirão 2025 (Felipe Santos/Ceará SC)

O próximo jogos será diante do Vasco, na terça-feira (15). Na Arena Castelão, o Alvinegro terá a oportunidade de aumentar a sua invencibilidade atuando em solo cearense. A sequência atual é de 23 partidas, com 20 vitórias e três igualdades.