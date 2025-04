Ceará x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo CEA VAS Data e Hora Terça-feira, 15 de abril, às 21h30 (de Brasília) Local Arena Castelão, Fortaleza (CE) Árbitro Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL) Assistentes Guilherme Dias Camilo (MG) e Luis Carlos de Franca Costa (RN) Var Rodolpho Toski Marques (PR) Onde assistir

Ceará e Vasco se enfrentam a partir das 21h30 (de Brasília) deste sábado (15) pela 4ª rodada do Brasileirão. O jogo, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), terá transmissão exclusiva pelo Sportv e Premiere.

O Ceará conheceu a primeira derrota neste Campeonato Brasileiro. O Vozão abriu o placar contra o Juventude, no Alfredo Jaconi. No entanto, cedeu a virada e perdeu por 2 a 1.

Já o Vasco, por sua vez, se recuperou de uma derrota na 2ª rodada do Brasileirão, por 3 a 0, para o Corinthians. Com Fábio Carille pressionado, o Cruz-Maltino venceu o Sport, em São Januário, por 3 a 1, com dois gols de Vegetti e um de Rayan.

Confira as informações do jogo entre Ceará e Vasco pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ X VASCO

4ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 15 de abril, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena do Castelão, em Fortaleza (CE);

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;

🟨 Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL);

🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Leone Carvalho Rocha (GO);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Bruno; Fabiano, Marllon, Willian Machado, Matheus Bahia; António Galeano, Diego, Lourenço, Fernando Pereira, Fernandinho; Pedro Raul.

VASCO (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor e Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho (Jair), Garré (Rayan), Payet e Nuno Moreira; Vegetti.