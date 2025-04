Romário estará na transmissão do clássico entre Vasco e Flamengo, no próximo sábado, pela 5º rodada do Brasileirão. A plataforma de streaming Amazon Prime Video, que será responsável pela cobertura da partida de forma exclusiva, contará com o ex-jogador ao lado de Galvão Bueno.

A informação foi dada por Galvão Bueno durante a transmissão do duelo entre Fluminense e Santos. A Amazon Prime Video transmite um jogo por rodada de forma exclusiva dos clubes da LFU como mandante.

Na liderança do campeonato com sete pontos, o Flamengo vem de uma vitória por 2 a 0 contra o Grêmio, fora de casa. Enquanto isso, o Vasco, ao vencer o Sport dentro de São Januário por 3 a 1, pulou para a quarta colocação, com 6 pontos somados.

Relação de Romário com Vasco e Flamengo

Revelado pelo Vasco, o "baixinho" soma 313 gols em 402 jogos. Além disso, o ex-jogador possui quatro títulos pelo clube, sendo o Brasileirão de 2000 com o mais importante. Já vestindo as cores do Flamengo, Romário balançou as redes 204 vezes e conquistou três títulos.

Galvão Bueno faz dura crítica em Fluminense x Santos

Galvão Bueno não poupou palavras e teceu duras críticas à arbitragem no duelo entre Fluminense e Santos, pela terceira rodada do Brasileirão. O narrador, que conduziu a transmissão do confronto realizado no Maracanã, analisou uma jogada polêmica que poderia ter terminado em pênalti para o Tricolor, e reclamou do protocolo adotado na atualidade.

- O impedimento, ele não tinha dado, porque eles esperam a sequência. Houve toda a sequência e terminou a jogada, o que eu acho um absurdo, porque o jogador pode ter uma contusão séria. Ele achou o impedimento? Levanta a bandeira, e depois vai ver - afirmou o jornalista.