Ceará entrega cartilha de orientações para atletas durante férias

Em pausa por conta do Mundial de Clubes, o Ceará retornará aos treinos no dia 23 de junho (segunda-feira). Os jogadores, que estão de férias, receberam uma cartilha de orientações para temas como sono e alimentação no período.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

A cartilha foi elaborada pelo Centro de Saúde e Performance (CESP), setor do Alvinegro que coordena ações de forma multidisciplinar com foco na prevenção de lesões. Orientações a respeito de hidratação e atividade física leve também estão presentes.

Ademais, como destaca o clube, os profissionais seguem à disposição do elenco em caso de eventuais dúvidas. No segundo semestre de 2025, o Alvinegro terá pela frente o Campeonato Brasileiro e a Copa do Nordeste.

continua após a publicidade

Centro de Saúde e Performance (CESP) do Ceará. O setor coordena ações para evitar lesões (Foto: Stephan Eilert/Ceará SC)

— Considerando a logística de viagem e treinos, otimizamos a nossa rotina para atender todas as demandas que os atletas apresentavam. Incluímos turnos adicionais de tratamento e recuperação, inclusive à noite e em dias de folga - contou o fisioterapeuta Adolfo Bernardo ao falar da temporada.

— As pausas permitem que desenvolvam a flexibilidade psicológica, alternando o foco entre a intensidade da vida de atleta e a tranquilidade da vida pessoal. Essa alternância é fundamental para descompressão, redução do estresse e, consequentemente, para o aumento da saúde mental e do bem-estar geral, impactando positivamente o desempenho em campo - pontuou Ricardo Ângelo, psicólogo que trabalha no clube.

continua após a publicidade

➡️ Ex-Fluminense e Ceará é anunciado por clube do futebol japonês

Notícias do Ceará em alta

Em pausa na temporada, o atual artilheiro do Ceará no ano é o atacante Pedro Raul. Falando de números, o meio-campista Lucas Mugni lidera em assistências. O técnico do time sub-17 do Alvinegro falou sobre o vice-campeonato em um torneio na França.